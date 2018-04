La presunción de abuso en una niña de 6 años, camino a confirmarse

Las determinaciones médicas a las que fue sometida la pequeña de 6 años que ingresara con una infección genital al Hospital Pirovano, refuerzan las sospechas de los pediatras que estiman que el inicio de las afecciones es por contacto sexual.

La edad de la niña hace pensar que todo tendría origen en la eventualidad de un abuso, por lo que desde un primer momento, y con total atino, el profesional que la examinó y pudo evaluar el caso, sin duda alguna, procedió a radicar la denuncia, para que sea la Justicia y los organismos vinculados a los menores, los que tomen medidas precautorias.

En las últimas horas, en el área Pediatría del Hospital Pirovano ingresó el informe de quienes analizaron las muestras tomadas a la niña, habiéndose reconfirmado con los resultados, la presunción que ese tipo de dolencias es casi con seguridad el producto de un abuso.

Obrando como lo indica el protocolo para estos casos, la determinación científica se aportó a quienes tienen que seguir adelante con la investigación.

Desde la parte no judicial, cual es la Dirección de Protección y Promoción de los Derechos del Niño y el Adolescente, cuando el caso aparece, hace unas dos semanas, apartan a la pequeña del entorno familiar en el cual estaba, por entonces al cuidado de la nena.

En esas condiciones se encuentra por estos días.

Las sospechas no son suficientes para abrir juicio, y sabido es que este tipo de investigaciones requieren pasos a cumplir, tal como lo indica la Ley y los Códigos de Procedimientos, por lo que para las víctimas y la ciudadanía en general, pareciera una eternidad.

Se entiende que con este aporte médico, cual es el resultado de los estudios que revelan que la afección de la presunta víctima es de origen sexual y tal vez producto de un abuso, no hay dudas que el relato por el sistema de Cámara Gessell podrá facilitar la investigación de la Fiscalía actuante y avanzar en consecuencia.

En el transcurso de la semana entrante, probablemente se tome alguna determinación de parte de la Justicia en cuanto a la prosecución de la investigación, que por ahora se encuadraba en una etapa de espera, a la luz de que solo había sospechas por las lesiones de la niña, ahora confirmadas por determinaciones específicas.

Vale recordar que hace 15 días aproximadamente ingresó al Hospital una menor de 6 años con ardores y dolor en la zona genital.

Los pediatras estuvieron frente a ciertas afecciones que responden al malestar de la paciente, y abriendo sospechas que podrían tener origen en un eventual abuso sexual, por lo que procedieron a radicar la denuncia para que la Justicia investigue, lo que efectivamente realizó y todo va por buen camino, de la mano de la Dirección de Promoción y Protección de los Derechos del Niño y el adolescente, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Tres Arroyos, la Comisaría de la Mujer y la Fiscalía.