“La primera quincena fue floja pero no tanto como se esperaba”, dicen desde Inmobiliaria Klaromeco

“La primera quincena de enero fue floja, pero un poquito hacia arriba, porque incluso se esperaba algo peor. Fue levantando sobre último momento y se dio un 70 o 75 por ciento de ocupación”, dijo a LU 24 el corredor público nacional Eduardo Oscar, de Inmobiliaria Klaromeco.

Sobre las preferencias de los inquilinos, explicó que “buscan propiedades completas, desde las más chicas hasta las más grandes. Hay cosas que no pueden faltar y otras que están faltando, por ejemplo el servicio de Wifi que ya se volvió tan fundamental como la televisión. El 90 por ciento de la gente lo pide y no en todos los casos podemos cumplir”.

Hay muchos turistas que “están buscando por 3 o 4 días” aunque la firma prefiere trabajar por quincena o mes. No obstante, también ofrece posibilidades por semana. “Tratamos de solucionarles el problema pero para nosotros es una complicación. Hay bastante gente que busca para sábados y domingos”, señaló.

En cuanto a los precios, consideró que “para mi están adecuados, yo aumenté el 20 por ciento con respecto a la temporada pasada, si seguía a la inflación directamente era algo impagable. De esta manera la genta los acepta”.

Una casa tipo con dos habitaciones, cocina-comedor y patio, sin pileta, en Claromecó cuesta la quincena, en promedio, entre 13.500 y 16.000 pesos.

En tanto, con piscina, en cercanías del mar y todas las comodidades (Netflix incluido) superan en algunos casos los 2.300 pesos diarios.

Para la segunda quincena de enero Inmobiliaria Klaromeco tiene prácticamente el cien por ciento de propiedades ocupadas.