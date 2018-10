La provincia le adeuda al Centro municipal de Salud 6 millones de pesos del fondo SAME

La provincia aún no pagó los 6 millones de pesos por el convenio que se firmó para implementar en la ciudad el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).

El director administrativo del Centro Municipal de Salud, Lic. Diego Rodríguez confió a LU 24 que se esperaba que el dinero llegue a principios de octubre, pero está atrasada la transferencia, aun así se realizaron gestiones está semana para destrabar la situación.

En la ciudad el sistema de emergencia comenzó aplicarse el 9 de agosto y la provincia se había comprometido a pagar el primer año 6 millones de pesos, el segundo 3 millones y el tercero 1,5 millones.

“En las gestiones que hemos hecho me dicen que vamos a recibir los 6 millones en los próximos días”, dijo. Además Rodriguez explicó que “en este proyecto del SAME nosotros teníamos que comprometernos a presentar informes de gestión y económicos para ver qué es lo que hacíamos con este proyecto y la provincia se comprometía no solo con las ambulancias sino con la transferencia del dinero”.

Administrar sin recursos

Por otro lado, debido a la situación económica del país declaró que “es complicado administrar sin recursos”, y agregó: “La recaudación no es la que esperábamos, los plazos son más largos este año, las reglas de juego han cambiado a mitad de año, teniendo una tasa de referencia tan alta es muy difícil mantener la relación con los proveedores”.

Mencionó, por ejemplo, que el algodón aumentó 225 por ciento en el año y los guantes un 300 por ciento. También dijo que “mantener el tomógrafo lleva electricidad hoy 115 mil pesos mensuales y en enero del 2017 con un poco más de consumo, 50 mil pesos mensuales. Ese aumento lo hemos tenido que absorber. Este año, casualmente, se rompieron tres calderas, cumplieron su ciclo de vida y tuvimos que cambiarlas”.