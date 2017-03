La Provincia pagará un adelanto de hasta $3750 y premiará presentismo

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, anunció esta mañana que pagarán un adelanto de entre $1500 y $3750 a los docentes, a cuenta del acuerdo paritario que se alcance.

"He instruido a los ministros de Educación y de Economía para que den un adelanto de la paritaria de entre 1500 y 3750 pesos que será recibido por todos los docentes a cuenta del acuerdo que podamos alcanzar. Y una segunda medida que será un reconocimiento extraordinario al presentismo de los maestros que durante este mes decidieron dar clases", anunció Vidal en conferencia de prensa.

Con gesto adusto, Vidal cuestionó a los líderes gremiales que motorizan las protestas y advirtió que muchos de ellos demostraron que "no tienen vocación de diálogo". Además, solicitó: "Yo soy de Cambiemos y no soy candidata a nada. No me importa mi futuro político. Yo quiero que digan de qué partido son, a qué elecciones políticas o gremiales quieren presentarse y a qué intereses responden".