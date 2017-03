La Reina de la Fiesta del Trigo visitó el stand de LU 24

Luisina Sendra, la Reina Provincial del Trigo, visitó el stand de LU 24 y agradeció a todos quienes la acompañaron a lo largo de este año de reinado.

“Tengo una mezcla de emociones, muchas cosas nuevas que se empezarán a hacer. No es solo entregar, es algo diferente lo que me da nostalgia. Me pone contenta que se marca algo distinto y mi reinado quedará como algo especial. Más allá de que no habrá elección, allí estaré”, dijo emocionada.

Luisina manifestó que estará acompañando el desarrollo de la fiesta.