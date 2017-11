La Renovadora pide la construcción de una unidad peronista con la mirada de los jóvenes

Mediante un comunicado La Renovadora, espacio que reúne a la juventud del Frente Renovador de Tres Arroyos, pide trabajar en la unidad de los distintos sectores que componen el peronismo con la mirada de los jóvenes y además reclaman poder ser parte de la vida interna del Justicialismo local.

A continuación se reproduce el comunicado:

Se acercan las elecciones internas del Partido Justicialista en nuestra ciudad, y como militantes peronistas no queremos dejar de manifestar nuestra posición al respecto. Creemos que la construcción de la unidad, con la mirada de los jóvenes, debe trascender tanto a un proceso electoral interno como a nombres en puja.

Vivimos un gran avance de la derecha en el mundo y eso se ha manifestado en nuestro país, en nuestra provincia y en nuestra ciudad con el triunfo de Cambiemos.

Nosotros visualizamos cada vez que nos acercamos a un barrio, las consecuencias del ajuste que está llevando este gobierno en detrimento del pueblo trabajador, la clase media y los más desprotegidos. También, vemos la falta de presencia del gobierno municipal vecinalista y de políticas públicas concretas para mejorar la calidad de vida de quienes viven en los barrios periféricos de Tres Arroyos, vecinos que sienten el abandono de un gobierno en carne propia y que la política no ha podido resolverle sus problemas. Escuchamos a los jóvenes que asisten día a día a la escuela secundaria y no son tenidos en cuenta, que sienten que son utilizados como una mera herramienta electoral por parte del oficialismo y que los fondos destinados al mejoramiento de la calidad educativa y edilicia de sus establecimientos son usados con este fin electoral.

Como militantes, con ganas de cambiar la realidad y de aportar todos los días un pequeño grano de arena a esta causa, comprendemos que para llevar a cabo esto es necesario colaborar en la construcción de un espacio popular, como lo es el Justicialismo, para que este se convierta en una alternativa real de gobierno frente a Cambiemos y el Movimiento Vecinal, de cara al 2019 y lejos de caer en disputas sin sentido, tenemos que trabajar en la unidad de los distintos sectores que –con distintos matices- lo componen.

Tal como lo expresa el título de este comunicado, entendemos que como nos decía el General Perón “Primero está la patria, luego el movimiento y por último los hombres”. Hoy nuestra patria chica es Tres Arroyos, y queremos trabajar para ella. Para lograr la alternativa de gobierno mencionada anteriormente, es vital lograr consensos que lleven a una organización amplia de un futuro frente Peronista, y los jóvenes no podemos dejar de ser parte.

Entendemos que no es fácil, pero en este escrito, queremos dejar en claro que estamos dispuestos a sentarnos en la misma mesa con distintos jóvenes militantes de distintos sectores que hoy componen el peronismo local, con la premisa de trabajar por una mejor ciudad para el sector juvenil, los más desprotegidos y generar una verdadera renovación política. En definitiva, lejos de pretender cargos o colocar nombres, queremos ser parte de la vida interna del Justicialismo Tresarroyense.