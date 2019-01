La ruta 3 sigue con cortes por agua sobre el asfalto

A pesar de que en las últimas horas llegaron al sector las máquinas de Vialidad Nacional, parte de la Ruta Nacional N°3 continúa intransitable producto de las intensas lluvias que cayeron días atrás.

Según información emanada por entes oficiales, móviles de Seguridad Vial y policiales de Bajo Hondo se encuentran apostados en la rotonda denominada "Los Molinos", permitiendo el paso vehicular únicamente hacia Pehuen Co, o bien a la Ruta 3 vieja, en dirección a Bahía Blanca.

Asimismo, sobre la mencionada carretera y la de ingreso a Pehuen Co existe un vallado que permite el paso a Monte Hermoso en vehículos de porte mayor o 4x4, dado que existe un camino alternativo en el Paraje Calvo, a la altura del kilómetro 618 que conecta con Coronel Dorrego.

Cabe recordar que no presenta ningún tipo de restricción el tramo que une Bahía Blanca con Monte Hermoso a través de la Ruta N°51 hasta el paraje Frapal y, desde allí, por la 72 hasta el cruce a Dorrego para luego empalmar con la 76 hasta la vecina localidad balnearia. Teniendo en cuenta que no resulta sencillo retirar el importante volumen de líquido sobre la cinta asfáltica, en diferentes tramos entre los kilómetros 608 y 640 de la 3, no se puede establecer con certeza cuándo finalizará la labor y quedará liberada por completo.

