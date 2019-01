La Secretaría de Prevención y Salud aconseja tomar medidas para evitar el golpe de calor

La Secretaría de Prevención y Salud del Partido de Tres Arroyos le recuerda a la población que en épocas de altas temperaturas, es importante adoptar ciertas medidas para evitar el golpe de calor, quemaduras, deshidratación y otros problemas de salud. Por eso, los profesionales de salud aconsejan:

- Evitar la exposición entre las 12 y las 16 hs. y permanecer en espacios ventilados.

- Usar protector solar con factor de 30 o más, colocar cada 2 horas y después de salir del agua.

- Evitar por completo la exposición al sol de los niños menores de 1 año. Los mayores de esa edad pueden estar al sol sólo en horarios permitidos y con la protección necesaria.

- Usar ropas claras, anteojos de sol y sombrero.

- Si se realiza actividad física, hacerlo en las horas de menos calor, usando ropa holgada, liviana, de colores claros. Llevar siempre una botella de agua para mantenerse hidratado. No esperar a tener sed. Tomar abundante agua antes, durante y después del ejercicio.

- Evitar ingerir bebidas energizantes mezcladas con alcohol u otras sustancias.

- Utilizar agua segura para lavar las frutas y vegetales, para preparar los alimentos, y para lavarse las manos y los dientes

- Lavarse las manos antes de comer o preparar alimentos, y después de ir al baño, utilizando jabón y agua segura.

- Nunca bañarse en agua estancada.

- Para evitar infecciones en los oídos, secarlos bien después del baño. Se puede usar una toalla de manera suave y se aconseja inclinar la cabeza hacia los lados para que los oídos queden en posición que permita que el agua salga.

- Proteger la comida tapándola.

- No dejar alimentos cocidos a temperatura ambiente por más de 2 horas.

- Mantener la leche, el queso y los alimentos perecederos refrigerados.

- Si se come en la playa o se hace un picnic, trasladar la comida en una heladera portátil, y preservarla del calor, colocándola debajo de una carpa o una sombrilla

Se solicita especial cuidado en los grupos que potencialmente pueden resultar más afectados: las mujeres embarazadas, los bebés y niños pequeños, las personas mayores de 65 años, y quienes padecen enfermedades crónicas como por ejemplo afecciones respiratorias o cardíacas, hipertensión arterial, obesidad y/o diabetes.

Consejos para disfrutar del agua en verano

Para evitar accidentes, se recomienda:

- Que siempre haya un adulto que sepa nadar controlando a los niños.

- Evitar que los chicos jueguen o se sumerjan en aguas no autorizadas o desconocidas.

- Enseñarles a nadar a los niños lo antes posible y a respetar las señales de peligro.

- Recordar que los más chicos pueden ahogarse en poca agua y en pocos minutos.

Para prevenir infecciones que se transmiten por el agua, se aconseja:

- Cambiar el agua de la pileta diariamente o agregar cloro. El cloro destruye los gérmenes que ocasionan las infecciones transmitidas por el agua. Pero no actúa inmediatamente. Algunos gérmenes pueden vivir durante días en la piscina.

- Evitar tragar agua.

- Evitar bañarse si se tiene diarrea, especialmente los más chicos.