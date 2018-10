La Secretaría de Seguridad destruyó escapes de motos secuestradas

En un intento por reducir el impacto sonoro que provoca el tránsito de motos y motocicletas en la ciudad, generando ruidos molestos, la Secretaria de Seguridad secuestra habitualmente motos que tengan sus escapes que emitan sonidos más allá de lo permitido, por lo que se cuenta con un decibelímetro para detectar los mismos, y se realiza un procedimiento que implica que para retirar la moto, debe recambiarse el escape.

El Secretario, Werner Nickel, dijo a LU 24 que la destrucción de los escapes mencionados “es una parte más de la campaña que diseñamos respecto a tránsito y fundamentalmente a lo que son ruidos molestos, infraccionando motos y motocicletas; estos son escapes que quedan a nosotros cuando citamos a los propietarios para que hagan el cambio del caño de escape para que puedan retirar la moto”.

“Es algo que molesta mucho, y en lo que fue setiembre tuvimos unos treinta secuestros más unos quince de agosto, y vamos a seguir trabajando muy en serio en el tema, no es solo documentación, falta de papeles y el no uso de casco, sino en este caso lo que tiene que ver con el ruido que genera un impacto negativo en todos los vecinos”, sostuvo.

El uso del decibelímetro

“Para lo que es ruidos molestos, la actuación se constata a partir del decibelímetro, dado que el procedimiento, para no caer en nulidades o cuestiones planteadas en el Juzgado de Faltas, así lo requiere”, dijo el funcionario, y agregó que “más allá del monto de la multa, lo que queremos transmitir desde el área a mi cargo vamos a intensificar el trabajo, secuestraremos tantas veces como sea necesario, porque queremos que la gente tome conciencia, y que utilice este medio de transporte, pero en una forma que corresponde y sin molestar a los vecinos”.