La semana próxima se inicia la obra de gas en la Escuela 8

La consejera escolar Guillermina Iriarte (Cambiemos) anunció que, ya adjudicada a una empresa local, comenzará la semana que viene la obra de gas en la Escuela 8. Asimismo, indicó que por el momento no hay novedades sobre la ejecución de la cubierta de la Escuela 54, y anticipó que ya cuenta con prescripción administrativa el predio donde funciona la ex Escuela Virgen de la Carreta, trámite indispensable para que se transfiera el dominio a la Dirección General de Escuelas y puedan hacerse mejoras edilicias.

En este sentido, Iriarte indicó que “esta gestión la había iniciado la cooperadora del jardín, y en comunicación con Provincia nos dijeron que el trámite está listo. Los terrenos no estaban a nombre de la Dirección de Escuelas y este paso era fundamental para el Consejo Escolar, que teniendo a su cargo el mantenimiento de los establecimientos educativos, tiene como condición el edificio propio para cualquier obra que tenga que hacerse. En este caso es importante porque quizá se pueda comenzar a gestionar algún tipo de obra pensando en que se trata de un edificio donde se acude en jornada completa, lo comparten la primaria y la secundaria y los espacios no son suficientes”.

En torno al gas en la Escuela 8, Iriarte señaló que “la semana que viene comenzarían los trabajos; como se trata de la misma empresa, se aguardaba que finalicen las obras del Jardín 901 y la Secundaria de Reta, ya concluidas. El plazo de obra es de 20 a 30 días y luego se hace la habilitación de Camuzzi”.

Finalmente, explicó que por expediente, el techo de la Escuela 54 “está autorizado, pero estamos a la espera del 50% que quedaba para rendir por obras ya ejecutadas en enero, y ni bien llegue ese dinero se rinde y ahí estaría llegando el 50% para iniciar la primera etapa de la obra”.