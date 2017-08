La séptima división del Club Atlético el Nacional se consagró campeón de la liga local de Hockey

En la jornada del sábado se jugaron los play off de la liga local de Tres Arroyos. La séptima división del Club Atlético el Nacional se consagró campeona de la liga tras vencer por penales australianos a Cazadores 4 a 3 con excelente desempeño de la arquera Nahiara Gómez. En tiempo regular el partido había terminado 1 a 1. Cabe mencionar que en semifinales vencieron al TARHC 2 a 0 con doblete de Daiara Gutiérrez.

Además las dirigidas por José González llegaron invictas a estas instancias sin perder un solo partido.

Por otro lado las jugadoras Stefanía Orellano, Agostina Barragán, Daiara Gutiérrez y Briana Gutiérrez integran el plantel de la selección de Necochea de la categoría sub 16. Estas jugadoras son de las más destacadas no solo en la liga local sino también en la selección con la cual jugarán un torneo Argentino a disputarse en el mes de septiembre.