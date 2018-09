La situación policial, la interna con el Municipio y la obligación del funcionario público

La relación de la Policía de Tres Arroyos con los medos, y sin generalizar, con LU24 en particular, tiene sus vaivenes. No siempre es llana, no todos los días es igual. Tal vez depende del estado de ánimo de una cadena de personas que también sufre las vicisitudes de todos los seres humanos. Se levantan, desarrollan su actividad y hay veces que el día termina por el reloj o el calendario y para ellos no. Su trabajo se extiende en muchas oportunidades a más de 24 horas corridas. Tal vez no sea la excusa justa para derramar en el ciudadano de todos los días en general y en los periodistas en particular, el estado de ánimo.

EL CONTACTO CON EL RESTO

Desde el momento en que atienden el teléfono en la guardia, hasta que tratan de satisfacer lo que se demanda en esa llamada, pueden pasar muchas cosas.

Que por la noche digan “buen día …”, que a la tarde se escuche un “buenas noches” o cosas similares, que no hacen a la importancia de lo profundo del llamado, sino que muestran un estado de cansancio que no es para nada distracción. Y los policías, todos en sus puestos de compromiso, tratan en lo posible de dejar satisfecho al ciudadano de la manera más cordial.

La Policía es una organización netamente verticalista, donde las órdenes van descendiendo desde el que más manda, al que más órdenes recibe, es decir desde el que más jerarquía ostenta, al que menos jerarquía tiene.

Los más jovencitos, los que acumulan muy pocos años en el servicio, en muchas oportunidades reflejan un grado de inexperiencia que no es culpa de ellos, es responsabilidad de quien tiene que darle día a día las instrucciones para que sea un buen policía. Y cuando actúan, lo hacen a reglamento estricto y no a criterio.

Qué significa el reglamento estricto, que si están en un suceso donde deben impedir el paso de una persona, tal vez alguien que tiene que ver con la cuestión, como un médico o una autoridad judicial, le debe decir quién es y hasta a veces demostrar enojo para que le den el paso. Se ha visto y no por ineptos los policías, sino porque no los ayudan a ser mejores.

INTERNA CON EL MUNICIPIO

Hay una interna desatada entre la policía y la autoridad municipal. El jefe de la Policía, dicen que es el Intendente, pero nadie defiende esa posición.

La presencia política de la comuna en la Policía hay veces es nula, como que nadie quiere meterse en ese terreno. Lo ven ajeno.

La Municipalidad es un sustento económico importante de la Policía. Se hace cargo de gran parte de la logística. Qué es la logística? Es todo lo que implica que la fuerza funcione. Móviles, mantenimiento, combustibles, repuestos, resmas de papel, tinta para las impresoras, yerba, azúcar, limpieza de los baños y otras dependencias.

La Policía local está incómoda, porque trabaja en ambientes inadecuados. Porque en invierno no tuvieron la calefacción que debían tener al cortarles Camuzzi el gas porque la instalación interna pierde, y arreglarla cuesta un disparate. Porque las cañerías de las cloacas de los baños están tapadas, porque hay mal olor en toda la zona de baños y calabozos, porque los techos se llueven y caen a pedazos, porque por la cañería de los cables de luz, fluye agua cuando precipita.

Esto y mucho más. Y lo manifiestan desde los jefes con mayor jerarquía, hasta los policías que empezaron a trabajar hace un año.

Y algo más que se tiene que tener en cuenta: en este mundo material, la plata maneja todo, hasta el estado de ánimo de los Policías.

MALA ONDA

Hay mala onda en la Comisaría y distancia con la Municipalidad por cuestiones de plata. Porque no hay acuerdo en el pago de horas cores (horas extras de los policías que les sirve para mejorar su sustento familiar) y eternamente se genera la discusión si deben facturar ese servicio o no, por más que la Policía en parte dependa del Municipio.+

Recientemente hubo un entredicho, que corrió de boca en boca de todos los policías de Tres Arroyos. “La Municipalidad quiso que los policías que debían ir al último festival de box de “Tito” Lemos tenía que hacerlo en horario de servicio, sin cobrar las cores. Decididamente dijeron NO: y estuvieron avalados por la decisión de los jefes que los respaldaron. Y finalmente cobraron, pero “en negro”. Alguien sacó la plata del bolsillo y les pagó. No el municipio, contaron en el ambiente policial, y quedaron contentos y marcaron un precedentes. Acá no trabaja gratis nadie.

POLICIAS EN EL HOSPITAL

El próximo conflicto será con el Hospital, que si no pagan las horas cores, sacarán desde el 1 de Octubre la presencia policial de la Guardia, para evitar desordenes y preservar la integridad de pacientes, médicos y trabajadores del nosocomio.

En todos los Hospitales de la Provincia, los Municipios o el mismo estado Provincial paga como extra la presencia policía.

Y todo esto afecta en el ánimo y la forma de manifestarte ante la sociedad los policías.

Incluso, cuando tienen que mantener el mejor contacto con los periodistas, que no hacen más que difundir el trabajo de los uniformados y la voluntad que ponen para llegar a la solución de los problemas con falta de recursos. Nos necesitamos mutuamente.