La Sucursal Tres Arroyos del Banco Provincia tiene nuevo gerente: Guillermo Recalde

El gerente zonal del BAPRO, Flavio Rouan, en contacto con LU 24 participó de la puesta en funciones del nuevo Gerente que tendrá la Sucursal Tres Arroyos de la entidad, el suarense Guillermo Recalde, quien proviene de Coronel Pringles, donde cumplió similares funciones.

Recalde reemplazará a Javier Tellechea, quien desempeñará funciones en la oficina comercial según anticipó Rouan, quien consideró a Tres Arroyos “como una de las ciudades màs grandes de la región”, y dijo: “nuestra función es estar a disposición de nuestros clientes, y de aquellos que no lo son, para que puedan pertenecer a nuestro banco, que nos participe y nos conozca, es la manera que crezca el Banco, de forma conjunta, con ellos”.

Javier Tellechea, en tanto, dijo que “cuando asumí dije que me sorprendí de la dinámica que tenía Tres Arroyos, hay mucho movimiento, con clientes muy importantes que no se dan en el resto de las localidades, estamos atendiendo a los clientes “mano a mano” si bien la informática ocupa un lugar importante, a los clientes les gusta esto en el día a día”.

“Pasaron cuatro años y cuando estos pasan rápido, agradezco a los clientes que creyeron en mi a quienes pudimos asesorar, dijo y expresó que “Guillermo es un excelente gerente, y va a hacer las cosas muy bien, por algo está acá”, agregó.

“Espero estar a la altura de las circunstancias, en lo que al cambio que a mí se me presenta, en este nuevo puesto que voy a ocupar, ya que el desafío es muy importante, sumado al reconocimiento de mis superiores; si bien yo tengo muchos años de banco y la juventud empuja, pensé que terminaría como gerente mi carrera, por lo que estoy agradecido. Yo vine de Pringles al igual que Guillermo”.

Recalde, quien asumirá sus funciones este viernes, expresó: “ lo mío es abrir un nuevo ciclo en mi vida bancaria, y por supuesto con enormes expectativas; es una sucursal que sabemos todos lo que representa en una región que mueve importantes sectores económicos, y esperemos estar a la altura de las circunstancias”.

“Soy nativo de Coronel Suárez, ahora vengo de Coronel Pringles y estuve en otras sucursales como gerente, en marzo cumplí 30 años de banco, y esto también pesa para una gestión nueva de estas características”.

“La metodología de atención con la clientela me parece que es uno de los puntos fuertes que tiene el BAPRO, para generar la confianza de la gente, visitando las empresas, es un capital importantísimo que tiene el banco a diferencia de otras entidades; agradezco que esté el Jefe Regional y también a Javier que ha hecho una excelente gestión, bienvenidos los nuevos clientes y esperemos mejorar lo que hizo Javier”, concluyó.