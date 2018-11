La Unión de Centros de Estudiantes Secundarios pidió usar la Banca Ciudadana en el Concejo Deliberante

L

ucas Britez, quien integra la UCESTA –Unión de Centros de Estudiantes Secundarios de Tres Arroyos – pidió al presidente del Concejo Deliberante usar la Banca Ciudadana en la sesión programada para el jueves 15, para plantear algunos temas que fueron analizados en la última reunión plenaria de la entidad estudiantil.

“Estamos solicitando la banca ciudadana para poder participar en la sesión del 15, hay algunos temas importantes que la sociedad tiene que conocer y es importante que sepan en que situación están los estudiantes y qué quieren plantear”, dijo.

“Apoyamos la ordenanza que creaba la Mesa Asesora del Fondo de Financiamiento Educativo planteada por el Interbloque peronista que fue rechazada y es importante que podamos los estudiantes y los jóvenes tener la palabra y que sepan cuáles son las inquietudes, en base a este Fondo”, agregó.

“Nosotros tenemos anualmente tres reuniones, en las que concurrimos los centros de estudiantes del distrito, la última fue en la Escuela Técnica, con la presencia de unos doscientos chicos; están presentes las localidades, y es importante el costo del transporte, yo soy de Claromecó y sé la necesidad económica que hay hoy en día, y poder contar con un aporte del Fondo Educativo nos facilitaría el trabajo y el intercambio de estudiantes”, argumentó Britez.

Cómo se usa la Banca Ciudadana

“Según la ordenanza tenemos diez minutos para exponer; no entramos en debate con ningún concejal, la exposición es antes que comience la sesión, y no se estipula el tiempo para preguntas”, expresó.

Reiteró que “es importante poder plantear estos temas, y los temas de interés general trabajados por la sociedad es nuestro problema; el Fondo de Financiamiento Educativo nos afecta a todos, no solamente a los estudiantes de UCESTA sino a todos los estudiantes; en materia de infraestructura tenemos algunas carencias en nuestro distrito por lo que queremos trabajar en esto; lo que tenemos ganas es que transcurra y esperamos que todo salga bien”.