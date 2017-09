La UOCRA cesa las medidas de fuerza y se abre el diálogo con Vial Agro: La Fiscalía General ordenó investigar de oficio

Tras la audiencia de conciliación en el Ministerio de Trabajo, la UOCRA de Bahía Blanca cesó con las medidas de fuerza en las obras que Vial Agro ejecuta en las rutas 35 y 51. Ahora se abrió un impasse para que las partes dialoguen.

Desde la Fiscalía General ordenaron una investigación de oficio

Los supuestos aprietes a empresarios por parte de la conducción local del sindicato de la UOCRA, que generaron el repudio hasta de la gobernadora María Eugenia Vidal, ya son investigados por la fiscalía de Bahía Blanca.

El fiscal general, Juan Pablo Fernández, ordenó hoy iniciar una investigación de oficio y las actuaciones fueron giradas a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 10, de Delitos Complejos, a cargo de Gustavo Zorzano.

“El doctor Fernández compendió toda la documentación pública, a partir de distintos artículos de la prensa, especialmente del diario (La Nueva.) y le ordenó al fiscal (Zorzano) que investigue todos los hechos que surgen de las declaraciones y la información reunida”, confirmó una fuente judicial.

También se adjuntó -según dijo el mismo vocero- un video de Canal 9 de Bahía Blanca, con el testimonio de un empresario relacionado con los molinos eólicos y la discusión que se genera en vivo con el delegado gremial, por presunta presión para contratar a determinadas empresas para la provisión del transporte de los trabajadores y las viandas de comida.

“Seguramente se va a citar a declarar a distintas personas”, agregó.

Al menos hasta las primeras horas de la tarde no se había realizado ninguna denuncia formal por esta modalidad extorsiva, pese a que la Cámara de la Construcción Argentina, delegación local, había adelantado la semana pasada que iba a realizar una presentación en ese sentido.

Este tipo de acciones, según manifestó Vidal la semana pasada en nuestra ciudad, provocaron la paralización de obras importantes en la región, como la repavimentación de las rutas 51 y 60.

Lo pidió Gay

La intervención de la justicia en este conflicto fue pedida por el propio intendente Héctor Gay, durante una entrevista publicada hoy por La Nueva.

“Estamos preocupados porque hace un tiempo venimos recibiendo comentarios de distintas empresas, tanto las que trabajan para el sector público como en el sector privado respecto de lo que se considera aprietes por parte de la UOCRA”, dijo.

Solicitada en La Nueva

Un duro mensaje envió hoy la comisión directiva central de la UOCRA a la conducción local del gremio, mediante una solicitada que publica hoy La Nueva en su edición impresa.

“La UOCRA ejerce la institucionalidad bajo el mandato de la ley, sin convalidar prácticas que no honren el legítimo e idóneo ejercicio de la función sindical”, lleva por título la nota.

Agrega que ante informaciones de utilización de métodos anómalos en el ámbito de la Seccional Bahía Blanca, la organización sindical central repudia y no convalida el accionar de quienes, invocando su nombre, pretenden ejercer prácticas que desacrediten la función sindical e institucional, apartándose del cumplimiento de la ley.

“Ante cualquier hecho que desvirtúe y no corresponda con la efectiva y legítima acción gremial en defensa de los derechos de los trabajadores constructores, instamos a realizar la correspondiente denuncia ante las autoridades competentes”.

El gremio conducido por Gerardo Martínez menciona que el idóneo ejercicio de la función sindical le demanda expresar de manera cabal y legítima la representación de los trabajadores bajo el mandado de respetar y hacer respetar la plena vigencia del estatuto social, ajustándose a los establecidos por la ley y dentro del estado de derecho.

“Este es y será el compromiso de cara a los trabajadores constructores, sus familias, a los actores sociales y a la sociedad en su conjunto, como también a las instituciones que en sus distintos niveles, ejercen su representación”, finaliza la solicitada.