La UPSO destaca la importancia de obtener la norma que permita contar con paramédicos en el país

Luego de que el intendente Carlos Sánchez anticipe ayer los avances sobre las gestiones que se realizan para la cursada de la carrera de formación de paramédicos en la ciudad y sobre la posibilidad de que llegue Medicina, a través de la Universidad Nacional del Sur y de la UPSO es que el Rector de esta última destacó la importancia de contar con esta formación profesional en el país.

Al respecto, el Rector de la Universidad Provincial del Sudoeste, Dr. Hernán Vigier, destacó que se trabaja en un proyecto vinculado a la formación universitaria que tenga que ver con incumbencias de lo que se denomina en nuestro país como paramédicos, “pero que en otros países ha sido una manera de resolver espacios donde se necesita alguna atención sanitaria y quizá no está presente el médico. Es quien interviene en situaciones de emergencia, quienes tienen conocimiento y formación de logística y organización de la emergencia; lo que hay que saber en momentos límites que hacen a la conservación de la vida humana”.

Indicó además sobre el tema que “se trabaja en la posibilidad de tratar de disponer de alguna formación y se debe erigir una norma que establezca el ejercicio profesional del paramédicos, porque si no, esto no podrá ocurrir. Además hay una oportunidad muy buena con un ciclo inferior a lo pensado de una tecnicatura de 3 años, de generar una formación complementaria a los que tienen ya la formación de enfermeros. También se hacen gestiones para consultar a los legisladores de la sexta sección para que nos den una mano en la legislatura y se avance sobre la creación de la norma”.

Vigier consideró que en casi todo el interior y en los centros urbanos grandes del país, se genera un inconveniente al momento de la emergencia, “muchas veces ocurre que la escasez de médicos dispuestos para la ambulancia genera inconveniente al momento de la emergencia. Sería un muy buen profesional para complementar el trabajo del médico”, sostuvo.