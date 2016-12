La vara para medir cómo otorgar la publicidad oficial

Por estos días se ha hablado bastante en el ámbito del Concejo Deliberante de Tres Arroyos de la tan batallada “pauta oficial de publicidad”.

Qué es la pauta oficial de publicidad?, es el recurso que el Estado Municipal destina para difundir los actos de gobierno y los avisos reglamentarios en los medios de comunicación.

LU 24 Radio Tres Arroyos y su red de medios ha quedado como el jamón del sándwich: al medio. Según dicen, somos receptores de entre el 25 y el 27 por ciento de lo que el Municipio invierte en Publicidad. Qué es LU 24 Radio Tres Arroyos: una emisora AM con 10Kv de potencia que cubre TODO EL DISTRITO DE TRES ARROYOS. Una emisora de FM que retransmite la programación de LU 24 Radio Tres Arroyos permitiéndose la escucha en teléfonos y otros sistemas donde no es posible captar la señal de AM. Una emisora de FM (ilusiones) con programación diferenciada y un Kv de potencia, habiendo sido igual que la AM la primera emisora de FM de Tres Arroyos. La misma programación se repite por la FM Ilusiones Beach de Claromecó en 89.3 Mhz. A eso se suma la transmisión en vivo de las dos ondas por Internet y por la señal de un canal de cable. Debemos destacar también que LU 24 Radio Tres Arroyos fue pionera en cuanto a los sitios informativos por Internet y redes sociales. Nuestro portal tiene un promedio superior a un millón de visitas por mes, lo que significa que son más de 33.000 veces las que se abre la página por día en todo el mundo. Creemos que es una sumatoria importante. No nos preocupa lo que hacen los demás. Sólo hacemos un muestrario de nuestra historia en los medios de Tres Arroyos con casi 50 años de experiencia. Nos caracteriza la celeridad y rapidez con la que manejamos la información. La incorporación de fotografías, audios y videos al momento y el esfuerzo puesto de Manifiesto desde las 6 de la mañana a las 23 horas de cada día con programación propia sin recurrir a incorporarnos a ninguna cadena de medio nacional. Es puro y hecho a pulmón, con el esfuerzo incondicional de todos los que trabajan en LU 24.

Ahora solo queremos saber cuál es la vara que utilizan para medir qué dar y a quién en materia de Publicidad del Municipio, a la luz de los que manifiestan que el reparto no es equitativo. Yo no se verdaderamente con qué competimos en materia de Publicidad. Respetamos a un diario centenario que luchará por lo suyo, sus derechos y su pan, no solo para la empresa sino para el sustento de los trabajadores. Respetamos a un mensuario que prolijamente llega también a los lectores de Tres Arroyos. Respetamos a los varios sitios de Internet que con mucho esfuerzo llevan noticias a sus lectores. Respetamos a los dos canales de cable que artesanalmente llegan todos los días con las noticias a sus televidentes y respetamos a una treintena de emisoras de FM en todo el distrito de Tres Arroyos que cada una de ellas tiene su audiencia y su mercado. Y respetamos también cómo surgieron, la mayoría de parte de profesionales del micrófono que se iniciaron en esta radio y pasaron por nuestros estudios, por eso también entendemos respetarlos .

No hacemos periodismo de los periodistas. Cada uno debe defender sus recursos, tratando de demostrar que es mejor, no defenestrando al de enfrente. Nos llevamos bastante bien los medios en Tres Arroyos, por eso finalizo diciendo, CON QUÉ VARA MIDEN LO QUE CONSIDERAN EQUITATIVO O NO EQUITATIVO EN EL REPARTO DE LA PAUTA PUBLICITARIA. Cuando lo muestren y lo demuestren, cuando tengan una estadística hecha por un encuestador serio, tal vez podamos compartir mejores criterios para tratar también de cerrar la brecha en este sentido. José Luis Basualdo – Director LU 24 Radio Tres Arroyos.