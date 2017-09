La verdad de Enrique Cervetti sobre el incidente de San Mayol

El productor agropecuario Enrique E. Cervetti se acercó a LU 24 para dar su versión de los hechos ocurridos días atrás en San Mayol. En este sentido, presentó el siguiente escrito:

“El día 15 de setiembre del corriente año, fui convocado por la oficial Galeano para que junto con otros vecinos de San Mayol, participemos de una reunión para tratar la seguridad de la localidad y la zona.

Sorpresivamente a la reunión concurrieron junto a la Srta. Catalina Loza, el Intendente Municipal Carlos Sánchez y el Secretario de Desarrollo Social, Francisco Aramberri (h).

Expuse mi punto de vista sobre los nuevos vecinos del lugar, que no conocía ni conozco de ellos, pero están en la localidad había que saber cuál es la finalidad por la que están radicados, y algunas críticas al sistema que se basan en lo que a mi modo de ver debían hacer.

Por lo cual fui prácticamente agraviado por la funcionaria Loza en un tono de voz muy alto, descalificándome porque no me conocía y no sabía qué hacía ahí (al igual que el Sr. Sánchez).

Luego fui invitado a una pelea fuera de la oficina por el Intendente Municipal porque decía textualmente que siempre le estaba “poniendo palos en la rueda” y que le estaba “contando las costillas”, rematando la charla, que hacía rato que lo tenía podrido.

El Intendente en su calidad de funcionario público, electo, y en su condición de servicio, a mi entender ha cometido una falta grave que debería subsanar, con espíritu republicano, esta actitud ilícita tiene un marco legal para su evaluación que como ciudadano, me abstengo de realizar, y de ser necesario la expondré ante el organismo judicial competente a fin de restablecer el orden institucional quebrado en este caso, por la mayor autoridad de la ciudad.

Como vecinalista de la primera hora, me siento agraviado, y si mi opinión no era de su agrado, existe el diálogo y la crítica de las opiniones.

El marco creado por la autoridad máxima municipal fue tan desconcertante que impide mayores opiniones al respecto.

Esta breve aclaración la realizo porque me encuentro en la boca de la comunidad y afecta mi persona este hecho.

Por un marco institucional digno, agradezco esta oportunidad de expresión a este medio local”.