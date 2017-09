La verdad de la subteniente Galeano sobre el incidente en San Mayol

La subteniente Verónica Andrea Galeano, a través de la red social Facebook, dio su versión de los hechos ocurridos en San Mayol, donde cumplía funciones:

“Quiero que a la gente le quede claro algo y que lo sepan por mí. Yo no pedí ningún traslado. Me dijeron que elija dentro de la Departamental Tres Arroyos pero no en el partido ni mucho menos en donde estaba. La orden es clara. Tampoco pedí las vacaciones y hasta ahora solo firme dos días por razones particulares que me vencería hoy a las 00 hs. los cuales pretendían que use para mudarme, mis vacaciones me corresponden para descansar no para solucionar problemas ajenos o sea irme porque no le gustan mis ideas, mis opiniones y no me quieren. Señores/as somos grandes yo quiero a mi familia y ustedes a la suya. No trabajo para que me quieran ni voy a agachar la cabeza cuando vea que alguien está a punto de incurrir en un delito. No tengo porque irme y voy a luchar por eso. Soy tresarroyense. Soy de Mayol. No me quiero ir. Me obligan”.