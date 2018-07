La vivienda es más cara y hay locales vacíos, pero el mercado inmobiliario aún respira

El sustancial aumento del dólar ha provocado cierta retracción en el mercado inmobiliario, al dejar fuera de la posibilidad de acceso a la propiedad a algunos sectores que, por medio del crédito y del ahorro, habían tenido chances incluso el año pasado, con una divisa norteamericana bastante más estable. Así lo consideró Agustín Miqueleiz, operador inmobiliario, quien también admitió que si bien sigue habiendo consultas, son muchos los locales vacíos en la zona céntrica que se ofrecen en alquiler a valores que obligan a analizar bien la situación antes de decidir un emprendimiento.

“En todas las actividades se ve reflejado el aumento del dólar, y en este rubro especialmente porque la mayoría de las operaciones son en esa moneda, y el contexto cambió mucho en relación con el año pasado, que con incrementos más leves y más estabilidad, hubo gente que pudo acceder a su propiedad cuando este año lo que reina es la incertidumbre y han disminuido las operaciones, más que nada a través de créditos. Al no ajustarse todavía este tema, porque los créditos son en pesos, hay quienes han quedado afuera de la posibilidad de comprar. No obstante, en Tres Arroyos sigue habiendo algo de movimiento e interés, porque hay quien dispone de ahorros, o viene de afuera y quiere comprar una vivienda”, describió.

Respecto a la demanda de alquiler de locales comerciales, advirtió Miqueleiz que “el fenómeno de los locales desocupados se ve en distintas ciudades, el comercio se ve bastante afectado por los aumentos no solo en los alquileres sino también en impuestos y servicios, y Tres Arroyos no está aislado. Hoy hay que sacar los números muy finos para arriesgarse a abrir un local, pero de todos modos se siguen abriendo, y hay gente que sigue apostando”.

En este aspecto, consideró, hay que partir de unos 10.000 pesos para alquilar un local chico, adecuado para un comercio de ropa por ejemplo, valor que desciende entre un 10 y un 20% si la ubicación se aleja del centro.