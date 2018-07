Lagrecca denunciará en la Justicia la aparición de su nombre como aportante de Cambiemos: “Nunca puse un peso”

Luego de que el actor y productor teatral, Christian Lagrecca, negará rotundamente a través de LU 24 haber aportado fondos a la campaña 2015 de Cambiemos, aseguró que denunciará en la Justicia la aparición de su nombre la lista.

“Están usando mi nombre, quiero que se tomen cartas en el asunto por una cuestión de imagen y de trasparencia como siempre lo fui, que no tengo nada que esconder y nada que ocultar”, aseguró.

Además agregó: “Obviamente es una indignación por no tener respuesta desde ningún lado, entonces en ese momento me puse a disposición de la Justicia para que se investigue y que se llegue a fondo, no solo por el hecho de que están usando mi nombre, sino también mi firma o cuántas cosas más que uno no se entera detrás de todo esto”.