Laguna de Arenal: Los peces murieron por falta de oxígeno

La ictióloga Vivian Pereyra se hizo presente en la Laguna de Arenal, donde se halló una gran cantidad de peces muertos en la ribera de la misma, luego que un oyente de LU 24 acercara fotografías a nuestra emisora este domingo.

Pereyra expresó que “junto al Dr. Ricardo D´Annunzio, secretario de Gestión Ambiental de la Municipalidad, fuimos al lugar, donde saqué muestras de agua y peces, y llegué a la conclusión que fue una muerte por asfixia, por la poca profundidad de la laguna, con muy bajo volumen de agua, de unos 25 a unos 40 centímetros, y una temperatura de 34 grados, por lo que cuando la temperatura sube baja el oxígeno de la laguna y se produce este tipo de situaciones”.

Acotó la especialista que “se han dado las características de agua en muy poca superficie, y los eventos suelen pasar porque el viento ayuda a calentar más el agua, y en esta época se vuelve contraproducente, por lo que viendo los pronósticos que se avecinan, no me llamaría que pudieran seguir produciéndose este tipo de mortandad, por lo que quedamos con Medio Ambiente en custodiar la laguna, pero la muestra de agua que tomé es normal, y no hay tóxico en la misma”.