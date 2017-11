Lamberti sobre los reclamos en Claromecó: “Me desconcierta que un ex bolichero se queje de la zona de boliches”

Tras hacerse público el conocimiento de una carta presentada ante la Municipalidad de Tres Arroyos como reclamo formal sobre incidentes ocurridos el sábado pasado en las inmediaciones del local bailable “La Playita del Medio” de Claromecó, Julián Lamberti, dueño del lugar, tuvo su derecho a réplica y dijo, entre otras apreciaciones, que se encuentra desconcertado con la nota.

En el escrito se atribuyen molestias de los vecinos como vehículos mal estacionados, picadas o gritos, irregularidades que, obviamente, no surgieron dentro del boliche ubicado en calle 5 y 22, pero sí en esa zona.

Lamberti sostuvo en diálogo con LU 24 que “la nota habla de incidentes en un boliche y se hace referencia a autos mal estacionados, picadas y un inspector de tránsito que fuera de su horario de trabajo hace de seguridad en boliches. Si se analizan los incidentes no tienen nada que ver con el boliche”.

El empresario bolichero destacó la importancia del lugar para que la gente que le gusta disfrutar de la noche en Claromecó pueda pasar un buen momento: “Las primeras noches han sido un éxito, hemos generado movimiento en un barrio que estaba completamente abandonado. Hemos hecho una gran limpieza en el barrio en general, revivimos el sector y la gente ha respondido muy bien por lo cual estamos muy contentos”, sostuvo.

Lo planteado por Lamberti es una realidad, ya que la ordenanza actual consta de que el lugar dónde está ubicado “La Playita del Medio” es la zona de boliches. “Estamos viendo a un ex bolichero quejándose de la zona de boliches. Estuvieron todos los que escribieron la carta charlando conmigo, la carta me desconcierta, si tienen autos estacionados frente a su casa no tienen que ensuciar al boliche. Yo ya estoy acostumbrado a esto, pero estamos en la zona de boliche y que nos avala jurídicamente y tiene que apoyar esta actividad, no es una zona de viviendas”, indicó Lamberti.

“Se dio todo perfecto”

Además, el empresario se mostró contento con las primeras noches del lugar y dijo que “dentro del local se dio todo perfecto, no hace falta mucho más que ver los comentarios de la gente en el Facebook de LU 24, la gente sabe diferenciar y realmente nos sentimos más apoyados que nunca, eso está reflejado no solamente en la concurrencia sino en los comentarios”.

Cachofest

Sobre la Cachofest, fiesta que se llevaría a cabo durante la madrugada del 1° de enero del 2018, indicó que aún se están haciendo gestiones para conseguir un predio privado para realizar la misma al tiempo que aseguró que el predio del circuito de enduro está descartado.