Lanzamiento de Unidad Ciudadana: “Me preocupa que se cuestione más a Cristina que al Presidente”, dijo “Cuto”

En un colmado salón del Club Municipal, se presentó esta noche la lista local de Unidad Ciudadana que a nivel seccional postula al diputado nacional Carlos “Cuto” Moreno, para una banca en la Legislatura bonaerense, y que es encabezada por el abogado Sebastián Suhit como precandidato al Concejo Deliberante.

Moreno, principal orador, expresó en un fragmento de su extenso discurso que “los medios, jueces funcionales y muchos que se dicen de la oposición no critican al Presidente, y si lo hacen con Cristina. En realidad, no importa el sello que vos tengas cuando vas a las elecciones, el problema es qué defendés y qué cuestionas, y cuando veo que se cuestiona a Cristina y no a Macri me empiezo a preocupar”.

En segundo lugar, el kirchnerismo propone a Tatiana Lescano, seguida por Gitte Jacobsen, Luciano Burgardt, Veronica Sandroni, F. Cuestas Garzon, Marcela Jaureghiberry, Matias Come (titulares), Victoria Duca, Nelson Durante, Eugenia Conde, Fabricio Rodríguez, Viviana Gamba y José Luis “Chango” Conde (suplentes).

Como precandidatos al Consejo Escolar, la nómina postula a Jessica Butassi, Facundo Elgart, Mariela Camus (titulares), Luis Cirone, Amanda Sánchez y Daniel Burchkardt (suplentes).