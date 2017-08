Larrabure aseguró que tiene chances de ser diputado nacional

El tresarroyense Arturo Larrabure es primer candidato a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires por el frente “Todos por Buenos Aires”, al que definió como “un partido muy chico, con posibilidades para llegar con una banca, por eso mis expectativas y chances son muchas. El mensaje es distinto: queremos ayudar a la gobernadora María Eugenia Vidal con los temas relacionados como los 70, que evidentemente a ella le han costado mucho porque debe haber sido muy difícil aprobar una ley sabiendo que no hubo ni habrá 30.000 desaparecidos”.

“Había dicho que no a otros ofrecimientos porque no me sentía preparado. Y ahora me pareció que después de 14 años de luchar por las víctimas del terrorismo, había llegado la hora de involucrarme. Porque ya no bastaba con haber escrito un libro, abrir la causa judicial de mi padre, dar conferencias, entrevistas y charlas e incluso viajar al exterior para explicar por qué las víctimas del terrorismo no son escuchadas en la Argentina. Los tiempos pasan, también en política, y mis 58 años son el momento para participar”, sostuvo, además de manifestarse a favor del Servicio Militar.