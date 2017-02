Las abundantes precipitaciones no trajeron inconvenientes en la ciudad

Aunque llueve intensamente desde hace varias horas en la ciudad, las precipitaciones no han traído mayores inconvenientes a los vecinos, según se pudo establecer.

A media mañana las lluvias totalizaban 40 milímetros, pero la regular intensidad de las mismas no había causado problemas y el agua escurría con normalidad.

No obstante, los Bomberos Voluntarios de Tres Arroyos señalaron a LU 24 que, en el inicio de la tormenta el sábado por la tarde-noche, fue necesario intervenir en algunos domicilios por situaciones de anegamiento y canaletas obstruidas.