Las canchas de bochas de Huracán en etapa de definición

Comenzó la segunda etapa de la construcción de las canchas sintéticas de bochas de Huracán, con la colocación de la brea. Luego de este proceso se realizará el pintado de las mismas, y se prevé que queden finalizadas totalmente en la primera quincena de Noviembre.

Asimismo, la subcomisión de bochas trabaja para hermosear el salón, y la intención de la institución es realizar un torneo para los primeros días de Diciembre, con la participación de los dieciséis mejores bochófilos del país, por lo que ha solicitado la fecha del evento a la Asociación local, que a su vez solicitará el mismo a la Federación de la Provincia.

Se juega la cuarta fecha del torneo de tríos

Este miércoles se jugará la cuarta fecha del torneo Oficial de bochas por tríos de Tercera categoría, que se juega en dos zonas:

Por la zona A: Club de Pelota A vs. Claromecó A, Echegoyen vs. Oriente, y Huracán vs. Sociedad Española A.

En tanto por la zona B juegan: Sociedad Española B vs. Estudiantes, Claromecó B vs. Unión y Sociedad Española C vs. Club de Pelota B.