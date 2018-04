Las chicas de Huracán patinaron en Tandil

Los días 28 y 29 a abril se llevó a cabo la primera fecha del Torneo Regional de la Asociacion Tandilense, participaron con un excelente desempeño las patinadoras del staff de competencia del Club Huracan de Tres Arroyos, bajo la asistencia de la Técnica Nacional, Manuela Lopez.

Los resultados obtenidos son los siguientes:

Categoria Formativa:

Piñero Cielo: 1ra en libre

Categoria Quinta C:

Cardoso Salome: 7ma libre, 4ta escuela.

Rios Florencia: 6ta libre, 3ra escuela.

Monjes Lucia: 3ra libre, 1ra escuela.

Zuñiga Uma: 4ta libre, 2da escuela.

Categoria Cuarta C:

Burgueño Evelyn: 1ra escuela

Categoria Tercera C:

Rodriguez Melody: 1ra libre, 1ra escuela.

Azpeitia Catalina: 4ta libre, 2da escuela.

Rodriguez Milagros: 2da libre, 2da escuela.

Categoria Segunda C:

Douma Camila: 1ra libre, 1ra escuela.

Colonna Soldavini Nataly: 2da libre, 1ra escuela.

Categoria promo B:

Genovesi Giuliana: 1ra libre, 1ra escuela.

Dal Bianco Dulce: 3ra escuela.

Sanchez del Rio Denisse: 1ra libre, 2da escuela.

Categoria primera B:

Rodriguez Ludmila: 1ra libre, 1ra escuela.