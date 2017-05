Las cuentas aprobadas por el MV: Cambiemos y FR acompañaron a Claromecó

El Concejo Deliberante de Tres Arroyos aprobó esta noche por mayoría, en sesión especial, la rendición de cuentas y la compensación de partidas al tiempo que convalidó la operatoria de cheques de pagos diferidos, todo del Ejercicio 2016.

Hubo diferentes cuestionamientos de los bloques opositores, fundamentalmente por el aumento del endeudamiento, el déficit del Hospital Pirovano y la forma en cómo gastar el dinero público, que acompañaron por unanimidad al vecinalismo en los números del Ente Descentralizado Vial y en el caso del Frente Renovador y Cambiemos, también de Claromecó.

Según se indicó desde el Movimiento Vecinal, los ingresos percibidos en la administración central ascienden a $ 645.589.000 y los gastos devengados a $ 646.888.000 (-$1.298.834). En este ítem al igual que para el nosocomio, el oficialismo hizo valer el voto doble de su presidente, Luis Aramberri.

En tanto, el Hospital Pirovano tuvo un saldo negativo de $8.456.291 y Claromecó de $1.906.490, mientras que el Ente Vial tuvo un superávit de $4.279.174. Con estos números el déficit del año 2016 fue de $7.382.441.

Por su parte, el HCD tuvo erogaciones por $ 11.978.585.

Salim: “Se cerró con equilibrio un ejercicio muy difícil"

Guillermo Salim, del Movimiento Vecinal, fue quien fundamentó los resultados presentados. En este sentido, destacó la tarea desarrollada por el secretario de Hacienda, Federico López Di Fondi, quien posibilitó “cerrar en equilibrio un ejercicio muy difícil en un contexto macroeconómico adverso”.

“El equilibrio fue logrado a partir que la Provincia ha saldado la totalidad de sus acreencias, y merced al orden, austeridad y gestión de recupero de deuda que fueron aplicados durante todo el ejercicio. Solo queda pendiente la deuda de PAMI por traslados de ambulancias de agosto a diciembre de 2016, por un total de 1.600.000, que se sostiene al día de hoy”, dijo el edil.

“En ningún caso la Provincia ha reconocido interés alguno por la demora en los pagos, como se mencionó en algún medio estos días. Deseamos aclarar que los intereses obtenidos por el Municipio durante el año 2016, corresponden a colocaciones financieras transitorias, gestionadas desde la Secretaría de Hacienda”, agregó.

“Destacamos que durante 2016 fueron restituidos la totalidad de los fondos afectados, que se habían utilizado durante el ejercicio anterior, siendo que los mismos legalmente pueden devolverse hasta en 24 meses.

Queremos mencionar en este análisis que la ejecución presupuestaria tendiente al equilibrio entre ingresos y gastos ha permitido que la capacidad financiera resultante permita a este Municipio acceder a un préstamo del Banco Provincia de Buenos Aires por un monto de $ 21.5 millones a una tasa anual del 17% anual. Este préstamo permitió adquirir rodados y maquinarias viales que harán más eficiente la prestación de servicios básicos y las obras por administración”, explicó.

“Otro dato que no queremos dejar de destacar es que el endeudamiento de este Municipio al cierre del ejercicio representa tan solo el 1% del Presupuesto”, afirmó.

“Sabemos que el presupuesto provincial 2016 autorizaba al Departamento Ejecutivo a tomar deuda y enviarla a los municipios a través del Fondo de Seguridad y el de Infraestructura. La Provincia estimó en 45 millones los recursos correspondientes a Tres Arroyos para obras de infraestructura. Sin embargo, la evolución del endeudamiento Provincial hizo que llegaran a Tres Arroyos Solo 34 millones, es decir 11 millones menos que lo estimado.

El Municipio ha decidido seguir adelante con la ejecución de las obras comprometidas con este fondo, aportando unos $ 6 millones de fondos de libre disponibilidad para tal fin. Destacamos que si la provincia hubiera enviado los fondos estimados, esta rendición de cuentas sería superavitaria”, subrayó.

En materias de obras públicas se han llevado adelante obras necesarias para la ciudad, a partir de fondos provenientes de Provincia”, expuso.

“Otra aclaración que deseamos hacer es la deuda al cierre del ejercicio, que en la administración central ascendió a $ 49.069.396, de los cuales solo 18.898.737 eran con proveedores, el resto corresponde a los sueldos del mes de diciembre, que se abonaron en tiempo y forma los primeros días de enero de este año. Algo similar ocurrió en los organismos descentralizados.

En el mismo sentido, deseamos aclarar que la deuda existente al cierre del ejercicio se encontraba cubierta por las disponibilidades existentes en las cuentas bancarias, que ascendían a $ 61.020.396.

En el presupuesto 2016 se actualizó el valor de las tasas municipales en un 25 % con respecto al 2015. La inflación ocurrida en el año 2016 fue muy superior a ese 25 %, no obstante lo cual el Departamento Ejecutivo logró cerrar el año de forma equilibrada y como ya dijimos cumpliendo con todas sus obligaciones sin necesidad de readecuar el valor de las tasas a partir del segundo semestre como hicieron algunos otros municipios”, remarcó Salim.

También resaltó que “el 2016 fue un ejercicio difícil pero con una excelente administración, lo que permitió mejorar los índices de recaudación, tiempos de pago a proveedores, equilibrando las finanzas y sin recurrir a fuentes extraordinarias de financiamiento”.

Callegari habló de “un problema de salud financiera”

Por el Frente para la Victoria-Partido Justicialista, Graciela Callegari, fundamentó el no acompañamiento en: “el aumento de la endeudamiento y no excepcionalmente en este año sino con continuidad en los últimos seis, el agravamiento de la situación con un aumento de la deuda flotante, el uso de partidas afectadas para gastos corrientes más allá de lo permitido, habla de un problema de salud financiera en este Municipio, sumada a los criterios con que se gastan las partidas”.

Y consideró que “el resultado presupuestario consolidado del Municipio de Tres Arroyos al 31 de diciembre de 2016 arrojó un déficit de $ 28.274.815, desagregado de la siguiente manera: Administración Central -$ 6.629.982, Centro de Salud -$ 23.893.904, Ente Descentralizado Servicios Turísticos Claromecó - $ 1.741.820 y Ente Vial +$ 3.990.891”.

“Este déficit presupuestario es similar al producido en el año 2015 y cabe señalar que nuestro municipio muestra 6 años seguidos con déficits presupuestarios”, advirtió.

“El gran interrogante es cuánto tiempo más podrá persistir esta situación: ¿o acaso será que se especula que el problema lo tenga la próxima administración a la que le toque conducir al municipio?”, se preguntó.

Soulé: “La deuda más obscena de los últimos 20 años”

“Nosotros analizando esta rendición de cuentas damos por tierra aquel mito con respecto al uso eficaz, austero eficiente y transparente de los fondos públicos y eso alcanza con mirar cómo vamos a tratar de hacer las cuentas públicas de esta rendición”, disparó Sergio Soulé, desde el Frente Renovador. “Si la deuda flotante hoy asciende a $ 48.900.000- casi el 60% más del año anterior y con una inflación del 40%, siendo generosos, evidentemente estamos ante la deuda más importante para no decir obscenamente abismal, de estos últimos 20 años de gobierno vecinalista”, amplió sus cuestionamientos.

“La verdad que para conseguir la documentación ha sido más que dificultoso intentando que nos contesten los pedidos de informes de los cuales no recibimos ninguna respuesta, como por ejemplo convenios y contratos donde el municipio tiene vinculación directamente económica con empresas, por ejemplo CECAITRA, evidentemente creo que no hay ningún tipo de voluntad política para facilitar que la oposición pueda mirar las cuentas”, manifestó al tiempo que se preguntó si la rendición de cuentas es meramente un papel pintado para entretener a la oposición: “porque si estamos reflejando de lo presupuestado, y lo que el vecino tributa al municipio, cuando miramos la ciudad no está reflejado”, dijo.

“Otra cosa que no coincidimos, que cuestionamos, y que lo vamos a seguir haciendo, es la manera en que se utilizan estos recursos municipales de forma absolutamente discrecional poco eficiente y poco transparente”, afirmó.

Además, aseguró que “observamos y contemplamos una vez más con mayor profundidad el uso y abuso de las bonificaciones extra laborales”.

“Está claro que el manejo de los fondos no tiene nada que ver con una práctica transparente, y que tiene como responsables políticos a aquellos que firman los decretos”, fustigó.

Espeluse: “Las cuentas no son equilibradas, administran como si fuese un barril sin fondo”

Horacio Espeluse, de Cambiemos, hizo hincapié en la importancia de la buena administración pública “porque en estos años de modelo estático del Estado de bienestar, la administración ni ha servido al pueblo, ni lo ha hecho objetivamente, ni, evidentemente, ha tendido al interés general. Es de nuestro principal interés abordarnos a esta temática con la única finalidad de mejorar en nuestro Municipio el resultado del manejo de recursos en una mejora cualitativa del bienestar de todos”.

Sobre el rechazo a la mayoría de las cuentas, aseveró que es por “estar comprometiendo cada día más el estado financiero por un gasto desmedido”, no obstante indicó que “daremos un voto de confianza al delegado de Claromecó por el esfuerzo y trabajos realizados a pesar del ninguneo que recibe de funcionarios”

“Los vecinos de Tres Arroyos pagamos muy caro, de momento que el servicio es deficitario y se justifica la actual administración en que no tiene fondos en vez de asumir que administran como si fuese un barril sin fondo”, disparó.

Por último, solicitó a la ciudadanía que “reflexione acerca de lo que se está haciendo con los recursos por parte de esta gestión municipal, que muestra a las claras, un futuro comprometido que finalmente impactará en los bolsillos de los vecinos”.

Archivos para descargar