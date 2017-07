“Las energías renovables son un cambio de paradigma para nuestra Provincia”, dijo Antinori

La Diputada provincial por Cambiemos, Rosío Antinori, participó junto al diputado nacional Juan Carlos “Cali” Villalonga del Ciclo de Actividades llevado a cabo en Mar del Plata con motivo de celebrarse el mes de la Ingeniería.

En este contexto, los legisladores de Cambiemos acompañados por el Intendente Carlos Fernando Arroyo y representantes locales, expusieron sobre el proyecto de generación distribuida de energía que se está debatiendo a nivel nacional y provincial y que tiene, como principal objetivo, que los usuarios que tengan en sus hogares energía limpia puedan realizar un intercambio entre el excedente que no consuman y la red eléctrica.

En el marco de la visita los diputados recorrieron, además, la planta de pre-tratamiento de residuos cloacales de la ciudad que, según afirmaron, es un ejemplo de sustentabilidad y cuidado del medio ambiente.

“En menos de dos años, mediante el apoyo de la legislación que pudimos tratar, el impulso del Gobierno Nacional y Provincial y las características propias de nuestro territorio, Buenos Aires ha hecho grandes avances en lo que a Energías Renovables refiere. Actualmente ya contamos con proyectos que están empezando a cambiar el paisaje provincial mediante iniciativas eólicas, solares, proyectos de biomasa, etc., y a esto viene a sumarse ahora el proyecto de generación distribuida que va a revalorar el rol de los usuarios de energías no contaminantes”, dijo Antinori.

Además agregó: “Tenemos todo para ser una Provincia destacada en este sentido no sólo a nivel nacional sino, también, internacional. Buenos Aires está generando un gran interés con todos los proyectos y posibilidades que presente, depende de todos nosotros estar preparados y seguir trabajando en este camino que junto a la Gobernadora y el Presidente estamos recorriendo y que ya comienza a dar resultados concretos, con generación de empleos genuinos, inversiones y desarrollo”.

“Es realmente un placer trabajar con legisladores expertos en el tema como es el caso de Cali que viene hace tantos años defendiendo la importancia de la producción sustentable y el cuidado de nuestro medio ambiente. Estamos convencidos de que Argentina tiene mucho potencial, tenemos características únicas que durante años fueron desaprovechadas, de a poco, esto comienza a cambiar”, concluyó la diputada bonaerense.