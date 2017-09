“Las palabras se las lleva el viento”: El Dr. Potente volvió a trabajar en el Hospital

El Dr. Guido Potente volvió a cumplir funciones en el Hospital Pirovano de Tres Arroyos por lo que no dejó el nosocomio tal como habría acordado de palabra, tiempo atrás, con la Dirección del mismo.

Al parecer, aconsejado por su abogado, el médico generalista decidió presentarse a trabajar nuevamente ya que al no tener ningún tipo de sanción ni apercibimiento en su legajo, no se justifica su alejamiento. En este sentido, habría definido que si las autoridades municipales no desean que él siga desempeñándose en el Centro Municipal de Salud, directamente lo despidan.