Las Payasolidarias aclaran que solo está en venta un Bono Contribución “celeste”

Desde el Comedor Payasolidarias aclaran que solo está a la venta un Bono Contribución de color celeste a beneficio del lugar, cuyos fondos son destinados a la obra que se desarrolla en las instalaciones a las que asisten unos 35 niños, de lunes a viernes de 17.30 a 21 horas.

Así lo indicó Cristina Ruiz, referente del lugar, quien en diálogo con LU24 dijo: “queremos aclarar que tenemos un bono contribución de color celeste de distintos valores a la venta, el cual posee firma original nuestra, no impresa, y foto con dirección y teléfono del comedor. El tema es que se está vendiendo un bono de color naranja a nombre nuestro cuando en realidad no lo es. El de las Payasolidarias es celeste”, aclaró.

En este sentido, detalló que los colaboradores habilitados por el comedor para concretar la venta del bono son: Juliana Huertas, Juan López, Florencia Bruno, Claudia Huertas y Lucas López. “Estas son las únicas personas autorizadas a vender los bonos. Además quiero agradecer al Delegado de Claromecó, Carlos Ávila y al de Reta Oscar Toledo, que nos dejaron llegar a las localidades y vender allí los bonos”, sostuvo.

Indicó también que los colaboradores mencionados, “están debidamente identificados y antes la duda les pedimos que primero nos llamen por teléfono para corroborar y no ser estafados”.

Ruiz señaló que con lo recaudado de la venta de los bonos, se logró adquirir recientemente las aberturas nuevas para el comedor. “Colocamos las ventanas con la plata de los bonos. Se compraron las aberturas a muy buen precio y ahora colocaremos viga, haremos carpeta y pared”, detalló.

Para cualquier información comunicarse al 15-34-66-05 o acercarse al comedor ubicado en Jujuy 1042.