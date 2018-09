Las ubicaciones en el Concejo, cada vez más complicadas

La irrupción de un nuevo unibloque, de la mano de Matías Fhurer, tornó aún más compleja la distribución espacial de las bancas en el Salón Blanco y también la disponibilidad de oficinas. La ubicación física del “Peronismo Renovador”, como bautizó a su monobloque el ahora exedil del Frente Renovador, aún no se conoce, puesto que no hay más dependencias disponibles en la planta alta del Palacio Municipal, a no ser que se sacrifique la Oficina de Prensa.

En el Salón Blanco la cuestión se zanjó con menos problemas, y las bancas quedarán ubicadas, de izquierda a derecha, con AJUS, Frente Renovador, FpV, Unidad Ciudadana, PR, Movimiento Vecinal y Cambiemos.