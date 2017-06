Laura Aldalur: “Me gustaría ser la mujer de la lista de concejales”

La dirigente del Frente Renovador Laura Aldalur no descartó integrar la lista de candidatos a concejales municipales por el espacio que representa, aunque dijo a LU 24 que “hemos estado conversando, pero la decisión se tomará en unos días, yo estoy dispuesta a estar en el lugar que me necesiten, y aportar todo lo que sea necesario en este espacio, en el cual he venido trabajando desde 2011, y si es necesario, me gustaría ser la mujer de la lista”.

Silencio mediante, Aldalur tampoco confirmó ni descartó la candidatura del actual edil “Pity” Federico, manteniendo las expectativas.

Massa y Stolbizer llegan el viernes

Laura Aldalur confirmó que Sergio Massa y Margarita Stolbizer, referentes principales del frente 1País, llegarán el viernes 16 a Tres Arroyos para participar de un acto en el Club Quilmes, a las 18:30, por lo que el sábado último se produjo una reunión entre referentes de la Sexta para coordinar aspectos del mismo.

Asimismo, reiteró que continúa la campaña de firmas para el programa Bajemos los Precios, eje de campaña del massismo, con la recolección de las mismas en todo el país, y en Tres Arroyos, en el centro de la ciudad; “se han juntado ya más de un millón de firmas y la campaña sigue hasta fin de mes”, dijo.

“Los funcionarios actuales deben gestionar por las escuelas 501 y 54”

Aldalur, quien fuera consejera escolar hasta el 2015, se refirió a la crítica situación de infraestructura de la Escuela 501, y consideró que “es un tema recurrente desde hace muchos años, y creo que tienen que trabajar los funcionarios que están en este momento, para solucionar el problema a los chicos, docentes y auxiliares; también existe una problemática similar en la 54, con problemas de electricidad que motivan el traslado de alumnos, y no hay aún un plan de obras, por lo que creo que los inspectores de infraestructura y del área correspondiente deben tomar intervención en ambos casos, al igual que el municipio, ya que está representado en la Unidad Educativa de Gestión Distrital por Marta Pellegrini”.