Laura Aprile asume como diputada: “espero que todos podamos trabajar por Tres Arroyos”

A un día de su asunción como legisladora bonaerense, la dirigente Laura Aprile (Cambiemos) confió en que los cuatro diputados que tendrá Tres Arroyos, su compañera de bancada Rosio Antinori, Pablo Garate, Cuto Moreno y ella misma, “podamos dejar de lado diferencias políticas y trabajar todos juntos por Tres Arroyos”.

Entre sus prioridades, aseguró que buscará “seguir del lado de la gente, gestionando obras que son primordiales para nuestro espacio político, como agua potable, cloacas”. Y respecto a la posibilidad de influir positivamente en el vínculo entre la gestión municipal del Movimiento Vecinal y el Ejecutivo bonaerense, advirtió que “será tal como lo hemos estado haciendo hasta ahora, de hecho el intendente suele decir que siempre ha sido bien atendido y ha recibido respuestas por parte del Gobierno de María Eugenia Vidal”.

No obstante, reconoció que “se ha generado algún inconveniente con el tema de Seguridad, pero no es nada que no se pueda mejorar”.