Laura Aprile: entre candidata a intendente o Ministro de Vidal

Una publicación de La Plata, que por lo general tiene información segura y de buena fuente, que siempre hace especulaciones sobre cuestiones netamente políticas y pocas veces “erra”, posiciona a la dirigente del PRO local Laura Aprile como posible ministro en el gabinete bonaerense, si no toma la chance de ser candidata a intendente del distrito.

La revista La Tecla, en un amplio comentario con infografía incluida, menciona el equipo femenino de Vidal, dando posibilidades y chances a muchas mujeres bonaerenses comprometidas con el actual gobierno.

Entre ellas menciona a Laura Aprile, a quien ubica como posible colaboradora en el Gobierno Provincial (es de imaginar un ministerio, a la luz que es legisladora por la sexta), si es que no encara la difícil empresa de afrontar una posibilidad de ser candidata a intendenta, cargo que estrenara su padre en los comienzos del Movimiento Vecinal como alternativa en un partido sin dependencia de otros nacionales o provinciales.

Dice la publicación: “Tras desempeñarse como concejala en Tres Arroyos, asumió como diputada por la sexta sección electoral”.

“Pertenece al círculo del jefe de gabinete Federico Salvai y del subsecretario de Asuntos Municipales Axel Campbell. Si bien podría ser candidata a intendente de Tres Arroyos en los comicios de este año, no se descarta la posibilidad de sumarla al equipo provincial”.

Esta revelación podría mover el tablero de otras candidaturas en Tres Arroyos, las que no tendrían definición rápida y menos ante la posibilidad de desdoblamiento, actualmente en debate.