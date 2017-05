Laura Aprile junto a Vidal en almuerzo con empresarios

La concejal local por Cambiemos, Laura Aprile, estuvo hoy junto a María Eugenia Vidal en el almuerzo organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), presidido por Adrián Werthein en el Hotel Alvear. Allí los empresarios le manifestaron su apoyo a la gobernadora bonaerense.

Las mesas principales fueron ocupadas por Werthein, Eduardo Eurnekian (AA2000), Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio), Jorge Neuss (Neuss Capital), Juan Curuchet (Banco Provincia), Juan Carlos López Mena (Buquebus), Martín Cabrales (Cabrales), Héctor Méndez (exUIA), José Urtubey (Celulosa Argentina) y Jorge Brito hijo, entre otros.

"Querida gobernadora, estamos con usted. Cuente con nosotros. Estamos con su verdad y la vamos a respaldar", afirmó Werthein, quien resaltó: "Estamos al lado suyo, estamos para apoyarla".

“Me sentí muy cómoda, espero que sea un ámbito que nos comprometa cada vez más", dijo la gobernadora que minutos antes había augurado que este año la inflación será la menor en mucho tiempo y les pidió a los empresarios que se involucren.

El cubierto más barato fue de $5 mil pesos, pero el lugar estaba repleto, con más concurrencia incluso que cuando el presidente Macri fue invitado por la Cicyp. El plato principal fue lomo con verduras y puré de papas, y de entrada puré de salmón. La comida se completó con una degustación de postres.

Las frases más destacadas del discurso de Vidal

"Los bonaerenses votaron para cambiar un sistema político que gobernó de manera mafiosa durante décadas, y eso no se negocia".

"Con la llegada del presidente Mauricio Macri al gobierno cambiaron las reglas del juego. Con su liderazgo se emprendió un camino, cuyos resultados en muchos casos van a superar un mandato. Un sistema permeado por la corrupción no cambia en un año".

"La decisión del Presidente es no ser parte del delito. Se acabó la época de líderes iluminados, individualistas, con nombre y apellido; lo que se necesita es un equipo"

"Ustedes hoy están entre los que pueden un poquito más y yo necesito que se sumen a este equipo más de lo que ya lo han hecho", pidió Vidal en el almuerzo, que contó con el auspicio de cámaras empresariales, laboratorios, empresas de energía y bancos, entre otros rubros.

"Hoy los fondos se reparten por coparticipación no por amiguismo o pertenencia partidaria".

"Hoy no vengo a hablarles de lo coyuntural o de lo electoral sino de lo concreto. De los 16 millones de bonaerenses, vengo a hablarle de ellos, vengo a hablarles de los que no tienen trabajo, de los que todavía no ven el cambio y preguntan cuándo. Vengo a hablarles del camino. Alguien cercano me dijo: 'lo que importan no es solo lo que ya cambiamos sino el camino', y ese camino ya empezó".

"Somos un equipo de personas lideradas por Mauricio (Macri). Somos un equipo de personas que empezamos el camino, el que en muchos casos no se va a ver. Frente a la ansiedad de que los resultados aparezcan rápido les digo que me preocuparía que los resultados aparezcan rápido. Eso ya nos pasó en el pasado: llegaron rápido y rápido los perdimos. La diferencia esta vez es que el camino va a ser más rápido, pero van a llegar para quedarse. Van a necesitar a muchos de nosotros trabajando durante muchos años, es importante detenernos y enorgullecernos de ese camino".