Laura Aprile descarta a Monzó: “la armadora provincial es María Eugenia Vidal”

Los concejales de Cambiemos, Laura Aprile y Horacio Espeluse, compartieron en una entrevista con la radio sus impresiones sobre la actualidad política, el trabajo legislativo y la visita de María Eugenia Vidal a distritos de la zona. Respecto de las próximas elecciones legislativas, y especialmente en torno a la versión que señala que Emilio Monzó ofrecería, en su carácter de ‘armador’ en el territorio bonaerense, un lugar de privilegio en la lista de la Sexta a un alto referente del vecinalismo de Tres Arroyos, Aprile admitió que “la Provincia ha incorporado a intendentes de otros colores políticos porque el tema no está en lo partidario sino en la forma de gestionar, los valores y la manera de plantearse el país y la Provincia que queremos. No me consta, aunque conozco a Monzó porque fue mi jefe, pero esa pregunta habría que hacérsela al intendente o al vecinalismo. De todos modos, quien tiene mayor incidencia en el armado provincial es la gobernadora María Eugenia Vidal. Ella está a la cabeza de esto”.

En este sentido, su compañero de bancada advirtió que “me parece interesante y creo que sería una situación nueva para el Movimiento Vecinal poder participar con una candidatura provincial, cosa que hasta ahora en su historia no ha sucedido. Se verá con el tiempo, no podemos afirmar nada y no es nuestro rol. Pero si el vecinalismo está buscando un lugar en ese sentido, será toda una novedad”.

Robo de motos de Seguridad

Espeluse, en otro orden de cosas, relevó de responsabilidades en cuanto al polémico robo de motos en la Secretaría de Seguridad al nuevo titular de la cartera, Werner Nickel. “Hace muy poco tiempo que está, por eso no puede cambiar todo de la noche a la mañana. Pero esto es preocupante y no se puede dejar pasar, y es la gota que colma el vaso de lo que nos pasa con la seguridad en Tres Arroyos. Han ocurrido cosas muy graves con los techeros, con la policía, y hemos llegado al extremo inconcebible de que la Secretaría de Seguridad sufra un robo. Es hora de que el intendente, máximo responsable de la seguridad en el distrito, asuma ese rol y cambie esta situación”, estimó.

“No hay deuda de la Provincia”

Aprile, por otra parte, aclaró –tras una publicación del diario bahiense La Nueva y reproducida en la región- que la Provincia “no adeuda nada a Tres Arroyos, hubo una mala interpretación. El último giro del Fondo de Infraestructura está sujeto a la autorización de endeudamiento de la Provincia, que también tiene que ser autorizado. Por el contrario, en 10 días de este año se recibió a los 135 municipios para la presentación de proyectos a realizarse con el Fondo de Infraestructura, se les ofreció ayuda técnica para la elaboración de los pliegos, y se pudieron iniciar todos estos expedientes para que todos los vecinos de todas las localidades reciban sus obras”.

Espeluse, finalmente, expresó su expectativa por el inicio del trabajo en comisiones del Concejo, porque según indicó “hay temas que están pendientes de resolución para luego entrar en el proceso legislativo hacia su aprobación. Es un año de elecciones, pero desde Cambiemos hemos demostrado que nuestro trabajo va más allá de eso”.

“María Eugenia es un orgullo”

Por último, Aprile -que acompañó a la mandataria en Tres Lomas- se refirió a la recorrida de la gobernadora María Eugenia Vidal por distritos de la región, y destacó que ya completó su visita a los 135 municipios de la Provincia. “María Eugenia es un orgullo para todos. No hace distinción de tamaño de localidad ni de partidos políticos. Visitó una fábrica de chacinados y la gente que la recibió estaba muy emocionada. Y es interesante poder tener contacto con estas realidades, porque cómo van la Provincia y el país no depende únicamente de las políticas sino también de la gente que se rompe el alma trabajando honestamente todos los días”, consideró Aprile.

La concejala por Cambiemos opinó finalmente sobre el conflicto docente, y consideró que “María Eugenia ha sido muy clara. La expectativa es iniciar las clases en tiempo y forma, porque no hay que olvidar que detrás están los chicos”, concluyó.