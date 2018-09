Laura Aprile participa de un encuentro como precandidata a intendente de Cambiemos

Una nota del periodista Ezequiel Spillmann, del diario Perfil, en la que apunta a través de fuentes provinciales al camino para preparar la reelección como gobernadora de María Eugenia Vidal, menciona a la diputada Laura Aprile como precandidata a intendente de Tres Arroyos por Cambiemos.

“Recién en estas semanas se están punteando candidatos a intendentes”, dice la nota en cuestión. “No solo los propios, como Guillermo Montenegro en Mar del Plata (instalado en La Feliz junto al dirigente Alejandro Rabinovich como jefe de campaña) o Néstor Grindetti en Lanús buscan ganar. Además, el lunes se lanzará el “Foro por el Cambio”, donde se reunirán los precandidatos a intendentes de los 66 municipios que no gobierna el oficialismo. Serán más de cien dirigentes (hay hasta tres precandidatos por localidad). Y se realizará en La Matanza, con el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, como anfitrión (buscará ser intendente local). A él se le sumarán la senadora Gladys González (Avellaneda), el ministro de Desarrollo Social bonaerense, recientemente casado, Santiago López Medrano (San Martín); Lucas Delfino (Hurlingham); la joven Agustina Ciarletta (San Fernando); el actor Segundo Cernadas (Tigre); Ezequiel Pazos (José C. Paz); Evert van Tooren en Esteban Echeverría y Laura Aprile en Tres Arroyos, entre otros. Lo organizan Joaquín de la Torre, el ministro de Gobierno bonaerense, a quien el verano le permitirá volver a las crocs, y el subsecretario de Asuntos Municipales, Alex Campbell, con el visto bueno de Salvai”.

No es la primera vez que se menciona a Laura Aprile como candidata a intendente de Cambiemos, toda vez que es la figura política local de esa fuerza que ha alcanzado mayor proyección en virtud de haber llegado a la Cámara de Diputados. Sólo resta analizar cuáles serán sus primeros pasos de campaña.

(Fuente www.perfil.com).