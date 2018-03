Laura Aprile: “se firmaron las actas de inicio de obras en Claromecó y Orense”

La diputada Laura Aprile (Cambiemos) anunció que es inminente el inicio de las obras de cloacas en Orense y pozos y cisterna de agua en Claromecó, toda vez que se firmaron las actas correspondientes en las últimas horas y en este último caso “ya se firmó el anticipo financiero”. Respecto de avances en las obras públicas, destacó el cumplimiento de aquellas que son financiadas por la Provincia y aseguró que sería inminente el pago de un certificado en la obra de asfalto , en este caso solventada por Nación, que de acuerdo a su conocimiento “el contrato aún no se rescindió. He viajado junto con el intendente para hacer las gestiones y hay preocupación real y compartida en este sentido”.

Respecto de la construcción de la escuela del barrio Villa de las Américas, señaló que “hay que volver a licitarla, porque comenzó en la gestión anterior, y no se pudo llegar a un acuerdo con la empresa en cuanto a los precios porque entre julio y agosto de 2015 se le dejó de pagar. Estamos intentando que se retome lo antes posible”.