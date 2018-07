Laura Aprile: “una defensora de la alegría”

El área de Prensa de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires publicó una entrevista realizada recientemente a Laura Aprile en la que se desliza que “tiene la certeza que su espíritu inquieto la llevará muy pronto a atravesar otros desafíos”.

En la nota reflejada en el sitio Web de la cámara baja, se señala: “Nació en Tres Arroyos en el año 1985. Es hija de un ingeniero civil y ex intendente del distrito y una ama de casa y docente. Es la cuarta de cinco hermanos, a los que considera como sus amigos. Laura es diputada de Cambiemos por la sexta sección y con su sonrisa inquebrantable, derrocha alegría a cada paso”.

Y agrega: "De pequeña era muy traviesa. Al menos, eso me cuentan”, dice Laura con esa sonrisa enorme y pícara que la caracteriza. Su papá fundó el partido Movimiento Vecinal en Tres Arroyos en 1985, el mismo año en que ella nació, y una década más tarde, fue electo intendente. Un mandato que se extendió por dos períodos.

Por la función de su padre, la política siempre fue parte de las mesas familiares de los Aprile. El debate y el intercambio de ideas formaban parte del escenario cotidiano. Pero en su interior, Laura atravesaba grandes desencuentros con esa misma política que años más tarde, entendería como “una herramienta primordial para mejorar la calidad de vida de las personas”.

"Antes sentía que la política me quitaba tiempo para estar con mi papá”, dice sin vueltas. Hoy entiende que se trata de “un compromiso que viene desde adentro, desde las ganas de hacer y de dar”. Y su padre se convirtió en su fiel consejero. Si bien admite que tiene algunas diferencias generacionales, deposita en él toda su confianza.

Experiencias que marcan y definen

Como muchos jóvenes del interior, Laura dejó su ciudad natal para estudiar abogacía en Buenos Aires. Una carrera que le dio enormes satisfacciones pero que no terminaba de completarla. Y nuevamente apareció la inquietud, la búsqueda, la necesidad de encontrarse.

Las primeras posibilidades laborales surgieron en el ámbito privado. El año 2010 ingresó a trabajar en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, y, más tarde, en el Ministerio de Gobierno. Ambas experiencias marcaron un antes y un después para ella, porque sintió que al fin se abrazaba con su vocación política.

Entonces, apareció en su máxima expresión, como le gusta definirse, esa Laura “proactiva”, la que entiende que “no hacer nada no existe como posibilidad”; y surgió ese fuerte impulso que la motivó desde siempre a “devolver algo de todo eso que me dio Tres Arroyos”.

El comienzo fue participar de una campaña política. “Conocí mucha gente que empezó a involucrarse y comprometerse. Y cada día me gusta más lo que hago”, asegura.

Fue concejal durante dos años y en el transcurso de esa labor colaboró con Alex Campbell, subsecretario de Asuntos Municipales de la provincia, y con todos los intendentes de la sexta sección electoral. Eso le permitió generar puentes de diálogo con cada jefe comunal. “Más allá del partido político que integren, están representando a los bonaerenses y eso es lo más importante”, remarca.

Una forma de entender la vida

Para Laura el humor, la felicidad y la alegría son valores significativos en el día a día. “Sonreír no se contrapone a la responsabilidad. Si yo no estoy feliz no puedo dar felicidad, pero no por eso me quedo. Todos los días hay cosas por superar, mejorar y aprender”, dice.

En contraposición, le molesta la mentira, la hipocresía y la impuntualidad. “Cuando las personas hablan realmente desde el corazón, se nota”, subraya.

Su familia y sus amistades son sus pilares fundamentales. Y la playa, el lugar elegido para abstraerse. A sus 33 años, Laura asegura con buen tino: “Estoy contenta y disfrutando porque tengo mucho tiempo por delante”. Sabe que esta es una nueva etapa en su vida y piensa en el presente como quien confía plenamente en que hay que concentrarse en el ahora. Tiene la certeza que su espíritu inquieto la llevará muy pronto a atravesar otros desafíos.