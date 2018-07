Laura Aprile y los aportantes “truchos”: “Cambiemos está a disposición de la justicia”

Presente en el acto oficial por el 202° aniversario de la Declaración de la Independencia y el festejo por los dos años de la plaza Manos Unidas, en Chacras de López, la diputada provincial por Cambiemos, Laura Aprile aseguró que en torno a presunción de la existencia de aportantes “truchos” a las campañas 2015 y 2017, “Cambiemos se acercó a la justicia y estamos a disposición de ella para poder clarificar estos acontecimientos o malos entendidos. Esto no es algo que pasa a nivel local, pero como lo vimos en los medios, nos comunicamos para ver qué está sucediendo y el tema está en la justicia”.

“Mucho más para aclarar no hay, el partido hará las averiguaciones pertinentes. Las personas nombradas en el listado a nivel local no son vecinos particulares sino integrantes de la lista, por eso si hay algunos que no hicieron los aportes mencionados, lo importante es que se expida la justicia lo antes posible”, sostuvo Aprile.

En tanto, señaló que está trabajando “mucho, viajando a La Plata y Buenos Aires por las diferentes gestiones que se están viendo en la ciudad, con recorridas por la Sexta y proyectos para presentar”. Y advirtió que “nunca vamos a perder el contacto con la gente, y si bien preocupan diferentes temas como la seguridad, y la salud, lo importante para los vecinos es que los podamos escuchar y por eso nos agradece que estamos cerca”.

“Lo que se escucha en el Concejo no siempre es la realidad”

Finalmente, y como eco de los planteos que se escuchan sobre todo en el Concejo Deliberante respecto de las obras públicas financiadas por los gobiernos provincial y/o nacional, y el rol que les compete a las legisladoras de Cambiemos, Aprile consideró que “lo que se dice en ese ámbito no siempre es la realidad, porque si bien hubo demoras, obra que se anunció es obra que existe. Nunca hubo ni en la Provincia ni en el país tanta obra pública al mismo tiempo, y hablamos de obras que realmente les van a cambiar la vida a los vecinos, como las cloacas, las rutas. Aquí en Tres Arroyos se han anunciado obras que ya son un hecho, como la de las cloacas de Orense, que tiene mucho trabajo interno y por eso no se ve”.

En relación con la obra de asfalto, aseguró que “es nacional; estamos tratando de trabajar y gestionar”.