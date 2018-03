Lautaro Guinea está en Tres Arroyos junto a su familia

El joven Lautaro Guinea, quien fuera protagonista de un suceso confuso en Neuquén que puso en riesgo su vida, luego de haber sido hallado herido e inconsciente en la vía pública, está en Tres Arroyos. Llegó cerca de las 15:30 horas y fue recibido con mucha alegría por familiares y amigos.

Ahora deberá recuperarse totalmente en su domicilio. La familia explicó que neurológicamente no está en condiciones de hablar, por lo que no pudo prestar declaración en la Fiscalía de Neuquén. La médica que lo examinó dijo que tiene “borrones”, pero que no hay nada anormal en su cerebro y que con el tiempo podrá reconectarse.

También indicaron que el joven continuará recuperándose con sesiones de kinesiología y con un traumatólogo por una lesión que presenta en uno de sus tobillos.