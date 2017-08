Le hicieron estudios y operarían a Benjamín en el Gutiérrez

Jorgelina López, mamá de Benjamín, el niño baleado accidentalmente con un rifle de aire comprimido y que está internado desde el sábado en el Hospital Gutiérrez, informó a LU 24 que le realizaron dos tomografías de las que se aguardan los resultados. También le anticiparon que el niño va a ser operado, pero aún no hay fecha establecida para la intervención.

“Lo vieron neurólogos, así que se ha movido un poco todo. El nene está en la cama, se conecta con nosotros pero no puede hablar, se hace pis encima. No obstante tenemos fe porque nos dicen que se puede recuperar totalmente”, aseguró la mamá de Benjamín.

Respecto de la situación del grupo familiar, Jorgelina aseguró que su esposo “tiene dos horas de viaje por día hasta el lugar donde descansa, pero decidimos quedarnos los dos, porque el nene nos necesita a los dos. No puede caminar, hay que ponerle pañales, algunas noches no duerme, así que tenemos que turnarnos para cuidarlo”.