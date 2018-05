Le llevaron la bicicleta a un mensajero y pide que se la devuelvan

Una bicicleta playera se llevaron de Cangallo al 40 y su propietario pide encarecidamente que se la devuelvan. Se trata de Carlos, quien trabaja como mensajero y había dejado el rodado apoyado en una planta mientras cumplía su tarea.

Contó que “es una playera de mujer, rosa, de viejo modelo, que me prestó mi novia para poder trabajar. El manubrio está dañado y como no lo pude arreglar está atado con alambre. Por la lluvia, cubrí el asiento con una bolsa de nylon negra”.

“La dueña de la casa donde la dejé apoyada, me contó que se acercó un hombre alto, de barba, con un buzo rayado, y tocó el timbre y le preguntó si era de ella. Como le dijo que no porque no sabía que yo la había dejado allí, imagino que se la llevó por confusión, habrá pensado que la habían tirado o que no era de nadie. Yo le pido por favor que la devuelva porque la necesito para trabajar”.

A la bicicleta se la pueden devolver en la mensajería ubicada en Galería Tres Arroyos, Colón 467, teléfono 422880, o en French 1160.