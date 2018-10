Le robaron el celular a plena luz del día, pero un ciclista héroe se lo recuperó

Hoy en horas del mediodía, en la intersección de las calles Falucho y Sebastián Costa, una mujer que caminaba por la vereda hablando por teléfono fue víctima de un violento robo por parte de un delincuente que finalmente fue detenido.

El hombre la tomó por el cuello desde atrás y se fue corriendo con el celular de la mujer, quien fue identificada como María Xiomara Lamura. Un ciclista que pasaba por la zona, siguió al ladrón y logró interceptarlo y de esta forma recuperar el teléfono de la mujer, devolviéndoselo a los pocos minutos.

Tras el suceso, la víctima del robo, que de los nervios no pudo recordar el nombre de la persona que la ayudó, intentó a través de Facebook localizar al ciclista que finalmente apareció, el héroe del día fue Esteban Cerri quien además muy amablemente le contó a LU 24 como se dieron los hechos.

“Yo salgo de entrenar todos los días 12 y media, iba por Sebastián Costa pasando la esquina de Falucho y escucho a una mujer gritar, miro para el costado veo a un tipo caminando como si nada y cruzando la calle, pensé que era un hecho de violencia de pareja, ella estaba tirada en el cordón cuidando su cartera y gritando que le habían robado el celular”, explicó Cerri en primer término.

“Me cegué en perseguirlo y rescatar el celular, el tipo empezó a correr en contramano a Sebastián Costa, después fue en contramano a Mitre, yo yendo en contra de los autos en bicicleta y dobló por Pellegrini en contramano, en ese momento que lo tenía al lado le grité a ver qué estaba haciendo”, agregó.

Cerri continuó con su relato diciendo que “el tipo se vio encerrado y se acercó y me tiró el celular a los pies, se me puso cara a cara, en ningún momento reaccioné mal ni nada, el tipo me miró a los ojos y creo que entró en razón, me dijo que no estaba acostumbrado a hacer eso”.

“Yo le pregunté por qué lo había hecho, a ver si necesitaba un trabajo o plata, yo estaba a la defensiva de todas formas esperando a ver si reaccionaba de alguna manera. Agarré el teléfono del piso, le di la mano y le dije que no lo haga más, me subí a la bici y en 5 minutos la dueña del celular lo tuvo de vuelta en sus manos, ella estaba shockeada”, indicó.

Cerri contó que al regresar a su casa por la tarde estaba la DDI buscándolo para ir a declarar, ya que la policía había logrado detener al delincuente a pocos metros de CELTA, en la intersección de las calles Sarmiento y Pellegrini, luego de que vecinos pusieran en conocimiento los hechos.

“No me quiero poner de ejemplo de nada, pero es una reacción que sale de adentro, si todos nos ponemos a reflexionar si el delincuente tiene un cuchillo o un arma, en ese momento no lo pensas, yo quería recuperarle el celular a la señora sea como sea. Por suerte no pasó a mayores”, explicó el héroe del día, en una historia que marca el cuidado que hay que tener ante la inseguridad, pero que esta vez, por suerte, tuvo un final feliz.