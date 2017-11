Leandro Fernández habló sobre el clásico con Quilmes: “Esperemos que sea una verdadera fiesta”

El arquero de Huracán, Lenadro Fernández, habló con LU 24 sobre el importante clásico que se jugará en el complejo de Quilmes este domingo, frente al Cervecero. El buen golero del Globo sostuvo en primer término que “el primer análisis que hicimos del partido en caliente quedamos contentos pero cuando pasan unas horas y caes que tenés un solo gol de diferencia que no sirve porque tienen ventaja deportiva y si nos ganan pasan, nos dimos cuenta que nos quedamos cortos. Estuvimos esta semana pensando como atacar a Quilmes para poder convertir algún gol para jugar con más tranquilidad”.

Huracán ganó el primer partido 1 a 0, pero sabe que no va a ser fácil lograr el pasaje a la final ya que también el Globo llega con bajas sensibles “nos faltan algunos jugadores importantes, vamos a extrañar mucho a los tres jugadores que nos van a faltar, pero Huracán tiene una línea de trabajo muy buena desde inferiores hasta Primera, así que el que entra sabe la función que tiene que cumplir” indicó Fernández.

“Yo hago lo posible para que a Huracán le vaya bien, no me va que pongan trabas en los equipos que quieren crecer, no me parece bien que pongan 50 policías pensando en la tribuna. Creo que es un gasto de dinero muy importante para Quilmes y no me parece necesario, sobre todo pensando en los costos, creo que se podrían evaluar otras alternativas”, sostuvo y agregó “la Liga para ciertas cosas trabaja en serio pero para otras tantas cosas se trabaja de forma no seria”.

“Esperemos que el clima acompañe, parece que va a haber mucho viento lamentablemente pero eso no lo podemos controlar, pero bueno, vamos a tratar de disfrutarlo de todas formas. Esperemos que sea una verdadera fiesta, el complejo está divino para jugar y esperamos estar a la altura del partido”, finalizó.