Leandro Fernández Testa sobre el impuesto al vino: “En un país como Argentina, por lo menos, ofende”

Con la posibilidad de una ley que aplique un impuesto del 10 por ciento a la bebida nacional la situación de la industria vitivinícola en el país podría verse afectada y sobre el tema, Leandro Fernández Testa, referente de “El Buen Vino”, consideró al menos al anuncia como algo negativo.

“Tengo fe en que el descargo de cualquiera que forme parte de la actividad, será malo; porque tiene tan poca lógica que creemos que no será aprobado. El enojo y el miedo, es porque la medida suena contradictoria, ya que se pone en discusión al vino junto con gaseosas y demás, cuando hace poco se la declaró como Bebida Nacional, y ahora lo hacen debutar como una bebida que daña la salud, cuando se recomienda un vaso de vino por día para prevenir algunas cuestiones que dañan la salud”, dijo inicialmente.

Al vino, recordó que en algún momento se lo puso como “bien de status” y consideró que eso mismo “hizo que se baje el consumo y se mejore la calidad. Hasta los 80 se tomaban 90 litros por cápita de vino y ahora se consumen 24. El último tiempo aumentó mucho, incluso por encima de otros productos e hizo que baje el consumo y también la cerveza ganó territorio. Por eso es tan raro que Argentina sabiendo este contexto, que no es competitiva a nivel mundial, se suba el impuesto. Si esto avanza repercutirá en los precios, y ofende que se lo compare con otras bebidas, porque es un bien cultural, el vino es algo que trasciende. En un país como Argentina por lo menos ofende”, manifestó.

Para Fernández Testa, hay ideas que parecen que se toman en Buenos Aires y el vino en Argentina solamente tiene el 2 por ciento del PBI y “desde la Capital Federal, no parece tan grave y para Mendoza supera la actividad el 30 por ciento de su PBI. Hace años que Mendoza viene creciendo incluso en calidad y poner palos en la rueda a esta industria, hace que se retroceda un montón. Incluso afecta al turismo, que viene a comprar exclusivamente vino”, indicó.