Ledesma y su relación con Ávila: “Estamos siendo parte de una operación de prensa que quiere generar conflicto dentro del gabinete”

“Es una mentira absoluta de quien lo dijo, que se tendrá que hacer responsable. Tengo el mejor de los conceptos y de cómo me han recibido en la localidad. Me he puesto la camiseta del lugar y no tengo ningún inconveniente con Carlos Ávila”, aclaró el director municipal de Turismo, Pablo Ledesma.

En este sentido, denunció que “estamos siendo parte de una operación de prensa que quiere generar conflicto dentro del gabinete. Soy su amigo, me ha recibido su familia. Esto es parte de una disputa entre el diario local y el Intendente. Somos el Estado y tenemos que seguir trabajando. Ver trabajar a una persona como Carlos Ávila es un placer. Está en el mínimo detalle de todo. Es una excelente persona, uno lo acompaña en lo que puede”, manifestó el funcionario sobre los rumores de una posible mala relación con el responsable del Organismo Descentralizado Claromecó Servicios Turísticos.

Fiesta de la Cerveza



Por otra parte, también dejó en claro, ante las versiones que indicaban haberse registrado controversias tras un Festival de la Cerveza Artesanal organizado en Claromecó días atrás, que desde la Dirección “lo único que hicimos fue dar difusión y acompañar. No tenemos responsabilidad en la organización. Es una situación particular entre los prestadores y organización del evento. Ellos no habrían vendido lo que creían que tenían que vender y nos llamaron, pero nosotros no podemos responder por algo en lo que no tenemos que ver, es un tema entre privados”, concluyó.