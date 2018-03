Lemos defiende su título FIB ante Yapur en Tres Arroyos

El actual campeón latino superligero FIB, el tresarroyense Gustavo Daniel "Eléctrico" Lemos (14-0-0, 5 KO) y su retador, el santafesino Damián Leonardo "Chino" Yapur (15-8-3), cumplieron ayer con el peso y quedaron listos para el combate central que sostendrán esta noche en el Estadio Gigante del Club Huracán. El mismo será transmitido por LU 24 y televisado por la pantalla de TyC Sports desde las 23:30, en una nueva producción internacional de O.R. Promotions.

Lemos, quien el día del choque cumplirá 22 abriles (en el marco de su primera defensa), acusó un peso de 62 kilos exactos (136,7 libras). En tanto Yapur, de 30 y vigente campeón argentino de la categoría, registró 62,200 kg (137,1 libras).

Cabe remarcar que la jornada de combates rentados iniciará a las 23:00, una vez finalizado Boxeo de Primera Promocional, (topes amateur) que arrancará a las 21:00.

En el combate de semifondo, pactado entre bonaerenses y a la distancia de seis rounds en la división mediopesado/79.379 kg, el crédito de la localidad de William Morris y ex integrante de la franquicia Argentina Condors en la WSB, Braian Nahuel Suárez (79,000 / 4-0-0, 4 KO), se medirá ante el porteño radicado en Isidro Casanova, Horacio Damián “Sheriff” García (78,400 / 4-4-0, 2 KO).

En un atractivo complemento, encuadrado en peso superpluma/58.967 kg a cuatro rondas, el tresarroyense Jeremías Javier “Gaucho” Ulibarre (56,500 / 7-6-1, 1 KO) será de la partida ante el pampeano de Santa Rosa, Nicolás Ezequiel “Galancito” Alecha (57,300 / 3-0-1).

Por su parte, en duelo enmarcado en categoría superwélter/69.853 kg a cuatro giros, el correntino de la ciudad de Goya, Mauricio Oscar “el Ángel” Pezzelato (66,600 / 3-1-0, 1 KO), topará con el bonaerense del partido de Berazategui, Brian David Aranda (66,700 / 2-4-1).

En otro atrapante respaldo, sentenciado a cuatro rounds en supermediano/76.203 kg, el chaqueño de la localidad de Quitilipi y ex Argentina Condors, Juan Gabriel “Chespi” Rizo Patrón (75,500 / 3-0-0, 3 KO), se verá las caras con el rionegrino de Cipoletti, Martín Javier “Látigo” Molina (76,200 / 4-5-1, 1 KO).

Nueva jornada de Boxeo de Primera Promocional

El festival tendrá como atracción una nueva presentación del exitoso ciclo Boxeo de Primera Promocional, en el que se disputarán seis combates de carácter amateur, que podrán disfrutarse, en vivo, desde las 21:00 por la señal online TyC Sports Play, a través de su sitio web www.TyCSportsPlay.com.